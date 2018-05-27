27.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинские СМИ паникуют из-за друзей Путина и хоронят Евросоюз

Угрозой существованию ЕС является появление в Италии по итогам парламентских выборов правительства, сформированного партиями евроскептиков.

Об этом пишет киевский журнал “Фокус”, указывающий, что “круг “друзей Путина” в Европе расширяется и высказывающий опасение, что “это общий тренд”.

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Также издание отмечает, что, возможно, прав был бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, предрекший скорую смерть ЕС.

“Чем дольше держать вместе огромную многонациональную, но умирающую и нежизнеспособную структуру, тем дороже обойдется ее взрыв. Последствия этого будут ужасными”, – говорил Варуфакис.

“Увы, пока что шагов, способных гальванизировать полумертвеца, на европейском горизонте не просматривается, – в свою очередь резюмирует киевский журнал. – Это почти примета: когда скорая помощь долго не едет, то вместо нее возникает потребность в другом – в похоронных дрогах. А кто будет сидеть там на козлах – не так уж и важно”.