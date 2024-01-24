Украинские СМИ пытаются замять скандал со сбитым самолётом. Опубликован список погибших ВСУшников

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Украинские СМИ, изначально ликовавшие по поводу сбитого российского Ил-76 возле Белгорода, пытаются замять скандал после того, как выяснилось, что на борту находились десятки пленных ВСУшников, которых везли на обмен.

Киевские медиа, как известно, сначала спешно меняли заголовки и тексты статей, стирая оттуда упоминание о причастности Украины к ракетному удару по самолёту. Уже вскоре в редакции поступила новая «антикризисная» методичка – якобы, ВСУ действительно сбили борт, но он вёз не пленных, а ракеты, а русские выдают за упавший Ил другой самолет, чтобы сорвать обмен.

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Сейчас информационное пространство Украины насыщается массой вбросов, призванных обелить Киев. Официальные органы выдерживают паузу под предлогом необходимости «сбора всех данных» – но уже вскоре, как общественное мнение будет подготовлено, появятся заявления чиновников.

Близкий к СБУ украинский нацист Сергей Стерненко сначала ликовал по поводу уничтожения Ил-76, но стёр свое сообщение после того, как выяснилось, что на борту были пленные из ВСУ

Далёкие от авиации, но зато подконтрольные СБУ киевские блогеры, мгновенно превратившиеся в профильных экспертов, тиражируют такие тезисы: самолет летел не в Белгород, а из города; взрыв на земле является доказательством перевозки боеприпасов; на фото с земли есть обломки самолета, но нет тел и т.п.

На самом деле, тела уже обнаружены в радиусе 1,5 – 2 километра от места падения самолёта, сообщила Baza.

Поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, уже сообщило Минобороны РФ.

«То, что самолет был сбит – это 100% ясно. На появившихся видео заметно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Экипаж успел доложить – было внешнее воздействие, – сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Он похвалил экипаж за то, что летчикам удалось увести подбитый борт от жилых кварталов. В результате никто их местных жителей не пострадал.

Помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев предлагает так нивелировать ложь украинских властей:

«Надо опубликовать полные имена 65 пленных ВСУ, которые были в сбитом ВСУ же самолёте. Понимаю, обмен готовится с соблюдением секретности. Но обмена не будет. Значит, и тайны нет. Надо опубликовать список. Чтобы семьи пленных знали, кого им «благодарить», – пояснил Садулаев.

Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала этот список.