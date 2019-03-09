Украинские СМИ рисуют стране мрачные перспективы по итогам выборов

09.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Каждый новый Майдан, происходивший на Украине, еще более ухудшал общественно-политическую ситуацию в стране.

К такому выводу в публикации на страницах журнала “Країна” приходит украинский политолог Валентин Бушанский, по словам которого украинское общество не способно мыслить, выстраивая причинно-следственные связи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Расследование убийств на Майдане – никого не интересует. Иловайск – никого не интересует. Дебальцево – никого не интересует. Гибель киборгов – никого не интересует. Дело “Торнадо” – всем до лампочки. О финансовых махинациях Валерии Гонтаревой – все забыли. Убийство Павла Шеремета – в том же ящике памяти, что и д, – возмущается автор.

При этом он подчеркивает, что президентские выборы никогда не вели к позитивным изменениям, а их результат всегда был отрицательным для Украины.

“По результатам выборов к власти всегда приходил представитель олигархической системы. Такой результат выборов всегда вел к новой революции. Но каждый новый революционный сдвиг приводил к более тяжелым и болезненным потерям. История не врет. Повторы, которые мы видим в ней, – это и есть политические закономерности. И пока нет никаких оснований сомневаться, что на этот раз политическая закономерность ошибется”, – резюмирует Бушанский.