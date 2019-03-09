//exit;
09.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Украинские СМИ рисуют стране мрачные перспективы по итогам выборов

Каждый новый Майдан, происходивший на Украине, еще более ухудшал общественно-политическую ситуацию в стране.

К такому выводу в публикации на страницах журнала “Країна” приходит украинский политолог Валентин Бушанский, по словам которого украинское общество не способно мыслить, выстраивая причинно-следственные связи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Расследование убийств на Майдане – никого не интересует. Иловайск – никого не интересует. Дебальцево – никого не интересует. Гибель киборгов – никого не интересует. Дело “Торнадо” – всем до лампочки. О финансовых махинациях Валерии Гонтаревой – все забыли. Убийство Павла Шеремета – в том же ящике памяти, что и д, – возмущается автор.

При этом он подчеркивает, что президентские выборы никогда не вели к позитивным изменениям, а их результат всегда был отрицательным для Украины.

“По результатам выборов к власти всегда приходил представитель олигархической системы. Такой результат выборов всегда вел к новой революции. Но каждый новый революционный сдвиг приводил к более тяжелым и болезненным потерям. История не врет. Повторы, которые мы видим в ней, – это и есть политические закономерности. И пока нет никаких оснований сомневаться, что на этот раз политическая закономерность ошибется”, – резюмирует Бушанский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть