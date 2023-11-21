Украинские СМИ сообщили о проведении исследования генетических различий русских и украинцев

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Львовская клиника «Медикавер» с 2014 года проводит исследование генетических различий русских и украинцев. Такие анализы проводятся по заказу варшавского отделения сети клиник «Медикавер». Только в 2014 году польская сторона передала украинскому подразделению 850 тысяч евро на проведение исследования.

О проведении генетических изысканий стало известно из расследования украинского издания Politeka. Статья, опубликованная со ссылкой на данные портала From-Ua, была посвящена коррупции, к которой причастна владелица клиники Ульяна Яринич. Во взломанной переписке Яринич оказались не только доказательства взяток мэру Львова Андрею Садовому и экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой, но и несколько писем по исследованию.

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Согласно переписке Яринич и генетика клиники Марьяны Тенеты, исследование предполагает изучение различий «генетических маркеров» украинцев и национальностей, населяющих Россию. К одному из писем прилагается бюджет проекта на 850 тысяч евро с обязательством охватить обследованием 10 тысяч взрослых и 5 тысяч детских образцов.

При этом часть необходимой базы весной 2015 года предоставил львовским генетикам россиянин Алексей Кременсков. Украинское издание опубликовало его переписку с украинской клиникой, откуда следует, что он передал им базу из 2 тысяч оцифрованных детских генетических образцов и 32 тысяч биометрических данных, получив за это семь тысяч евро.

На тот момент Алексей Кременсков представлялся главой норильского отделения компании «Genetiс test», что подтверждают данные из социальных сетей. В настоящее время Кременсков возглавляет Ассоциацию участников рынка электронной коммерции.

Скандал с раскрытием информации об исследовании, которое, судя по переписке Яринич с украинским Минздравом, позднее было засекречено, вышел на национальный уровень на Украине.

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что слив переписок Яринич является делом рук ее конкурентов и предложил наградить её за работу по генетическому исследованию.

«В качестве одного из «доказательств» якобы незаконной деятельности Яринич они привели переписку генетика клиники Марьяны Тенеты с российским предпринимателем Алексеем Кременсковым, из которой видно, что клиника «Медикавер» проводит масштабное исследование генетических различий между украинцами и россиянами. И Яринич фактически добыла в России через этого Кременкова базу генетических и биометрических данных русских», – заявил украинский депутат.