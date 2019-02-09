Украинские СМИ соврали, будто Порошенко выиграл суд по взятке Трампу

09.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Штаб Петра Порошенко запустил в ведущие украинские СМИ фейковую новость о том, будто бы украинский президент выиграл суд у радиостанции BBC, сообщавшей, что в прошлом году Порошенко пришлось дать 400 тысяч долларов взятки за организацию встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Только что мы имели контакт с журналистами BBC. Порошенко ничего не выигрывал у издания, новость оказалась ложью», – сообщил юрист Андрей Портнов, экс-замглавы администрации президента Украины.

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Портнов разъяснил, что судебное разбирательство действительно готовится, причем, в нем собирается принимать и он сам, чтобы предоставить доказательства коррупции Порошенко. Однако никакого вердикта суд еще не выносил.

«Вчера ключевые украинские СМИ сообщили, что Порошенко в Великобритании выиграл суд у BBC, по иску, связанному с публикацией о взятках, которую команда Порошенко платила за американские встречи на высшем уровне.

Новость немного странная, потому что несколько недель назад я сам общался с журналистами BBC на предмет моих будущих публичных свидетельских показаний о коррупции Порошенко при рассмотрении этого дела.

Кроме того, свидетельские показания в этот процесс готовят и другие украинские политики и бизнесмены. И этот кейс только на старте своего длинного юридического пути», – сообщил Портнов.