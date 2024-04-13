Украинские СМИ: У нашего врага лучше демократический имидж

Игорь Шкапа.  
13.04.2024 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 211
 
Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Россия, Украина


Запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обернулся для Украины рядом негативных последствий. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной тесно связанным с посольством США сайтом «Украинская правда», приходит обозреватель Михаил Дубинянский.

«Во-первых, частичное закрытие границ плохо отразилось на демократическом имидже Украины: особенно по контрасту с нашим врагом. Обладая намного большими людскими ресурсами, авторитарная Россия смогла позволить себе мобилизацию с открытыми границами – и охотно использует этот козырь в антиукраинских ИПСО», – сокрушается автор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обернулся...

Главным негативным эффектом он называет неопределенность и непонимание, как страна собирается выходить из этого состояния. Тем более что после открытия границ, говорится в материале, с Украины хлынет поток ранее невыездных мужчин от 18 до 60 лет, считающиеся госресурсом. Наиболее очевидным решением обозреватель видит в этой ситуации продление ограничений для военнообязанных мужчин в послевоенный период.


Но такая мера, предупреждает автор, приведет к тому, что ранее покинувшие Украину мужчины не вернутся вообще, а заменить их мигрантами не выйдет, поскольку иностранцев не привлечет украинское гражданство, «если довеском к нему станет статус государственного ресурса без права выезда из Украины». Кроме того, пролонгация запрета лишит страну множества будущих военнообязанных.

«Уже сейчас распространенным отечественным типажом становится заботливая мама, вывозящая за границу сына-тинейджера – пока ему не исполнилось 18, и он не превратился в государственный ресурс. Очевидно, что если ограничения для военнообязанных мужчин продлят на годы вперед, то масштабы превентивного вывоза несовершеннолетних парней из Украины резко возрастут. Таким образом, страна рискует потерять целую генерацию юных украинцев», – резюмирует Дубинянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть