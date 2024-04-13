Украинские СМИ: У нашего врага лучше демократический имидж

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Запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обернулся для Украины рядом негативных последствий. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной тесно связанным с посольством США сайтом «Украинская правда», приходит обозреватель Михаил Дубинянский.

«Во-первых, частичное закрытие границ плохо отразилось на демократическом имидже Украины: особенно по контрасту с нашим врагом. Обладая намного большими людскими ресурсами, авторитарная Россия смогла позволить себе мобилизацию с открытыми границами – и охотно использует этот козырь в антиукраинских ИПСО», – сокрушается автор.

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Главным негативным эффектом он называет неопределенность и непонимание, как страна собирается выходить из этого состояния. Тем более что после открытия границ, говорится в материале, с Украины хлынет поток ранее невыездных мужчин от 18 до 60 лет, считающиеся госресурсом. Наиболее очевидным решением обозреватель видит в этой ситуации продление ограничений для военнообязанных мужчин в послевоенный период.

Но такая мера, предупреждает автор, приведет к тому, что ранее покинувшие Украину мужчины не вернутся вообще, а заменить их мигрантами не выйдет, поскольку иностранцев не привлечет украинское гражданство, «если довеском к нему станет статус государственного ресурса без права выезда из Украины». Кроме того, пролонгация запрета лишит страну множества будущих военнообязанных.

«Уже сейчас распространенным отечественным типажом становится заботливая мама, вывозящая за границу сына-тинейджера – пока ему не исполнилось 18, и он не превратился в государственный ресурс. Очевидно, что если ограничения для военнообязанных мужчин продлят на годы вперед, то масштабы превентивного вывоза несовершеннолетних парней из Украины резко возрастут. Таким образом, страна рискует потерять целую генерацию юных украинцев», – резюмирует Дубинянский.