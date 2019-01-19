Украинские СМИ уменьшили оптимизм по поводу будущего «Стамбульской церкви»

19.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Раскольничей «Православной церкви Украины» юридически пока не существует: устав ПЦУ до сих пор не зарегистрирован госорганами.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переходы делаются «авансом», – объявляют, что «отвалились» от прежней структуры и готовы влиться в новую. Как только она появится. Но пока «вливаться» им некуда. Юридически продолжают существовать УПЦ КП и УАПЦ. Их уставы, зарегистрированные в госорганах, их епархиальные управления, их приходы продолжают действовать в прежнем юридическом статусе», – пишет издание.

Из-за юридических проблем в украинских епархиях сейчас по несколько епископов: от «Киевского патриархата» и от Украинской автокефальной церкви (УАПЦ), существовавших «до томоса».

«Церковной модели, которая объединяла бы всех украинцев от Харькова до Львова, от Одессы до Чернигова у нас нет. И никогда не было. Добавлю, церковное «москвофильство» в Украине появилось еще до Российской империи и вряд ли исчезнет «от Томоса». «Прочь от Москвы» как программа церковного строительства не выдерживает критики, потому что не дает позитивных ориентиров, истинной цели», – пишет «Зеркало недели»