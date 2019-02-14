14.02.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

В Днепропетровске православные отметили годовщину приезда в город последнего русского царя Николая II.

Об этом сообщает униатская религиозно-информационная служба со ссылкой на «Днипроград»

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«13 февраля, по центральному проспекту Днепра прошла колонна православных Московского патриархата, которые таким образом отметили годовщину приезда русского царя в Екатеринослав», – отмечается в сообщении.

«Свой “крестный ход” московиты (именно так украинские журналисты именуют своих православных сограждан. – авт.) организовали прямо в центре города, в свое время одним из первых вставших на защиту Украины от “русского мира”. Церковники прошли по проспекту Яворницкого от железнодорожного вокзала до Соборной площади, где уже внутри Спасо-Преображенского собора провели богослужение «за царя и Отечество», – говорится в публикации.

При этом журналисты напоминают своим читателям, что Николай II канонизирован «как в РПЦ, так и в УПЦ МП».

Отсюда удивительный по глубокомыслию вывод украинских мастеров пера: «То есть, указанные лица открыто выступают за святого московитского “героя-мученика”, предки которого в течение нескольких столетий уничтожали украинскую культуру и государственность».

Ну и не были бы современные украинские журналисты собой без призывов к «активистам»: «Таким образом, в Днепре, в городе-форпосте, не только спокойно функционирует филиал российской церкви, который называет себя “независимым”, а и проводится постоянная агитация среди населения за “русский мир”. К чему это может привести в случае возникновения враждебных провокаций в городе должно заботить не только власть, а и рядовых горожан».