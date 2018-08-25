Украинские СМИ вскрыли грязную игру Порошенко

25.08.2018, Киев, Елена Острякова

Администрация президента Украины Петра Порошенко рассчитывает перенести выборы главы государства с весны на лето 2019-го, продлив, таким образом, срок полномочий нынешнего, растерявшего свою популярность главы государства.

Об этом пишет заместитель главного редактора считающейся влиятельной в Киеве украинской газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл? Для власти, как распорядителя админресурса, – очевидный. Во-первых, чем ниже явка, тем проще манипулировать результатами голосования, тем больше простора для подтасовок. А в период отпусков, каникул и прочих вакаций посещаемость избирательных участков снижается естественным образом.

Во-вторых, молодежь, принадлежащая к наименее дисциплинированным электоральным группам, летом выполняет свой долг особенно неохотно. А избиратели 18+, по традиции, не склонны жаловать действующую власть.

В-третьих (не смейтесь), президентские технологи всерьез считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной и легче прощают власти ошибки», – пишет Рахманин.

По его информации, соответствующее представление в Конституционный суд Украины будет направлено осенью.

Рахманин прогнозирует нестабильность в обществе, если Верховная Рада поддержит своим решением перенос выборов.

«Каким шикарным поводом для очередного палаточного городка станет такое решение… Если подобная комбинация действительно будет разыграна, просто любопытно посмотреть, как именно Банковая собирается довести ее до конца», – пишет Рахманин.