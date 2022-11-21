Украинские СМИ выдают унылую картинку из оккупированного Херсона за «возвращение к жизни»
Украинское ТВ сегодня показало довольно унылую картинку из центра Херсона – на главной площади города бродят десятки горожан в поисках бесплатной еды, шмотья и возможности зарядить мобильный телефон. Однако, по мнению авторов сюжета, «город возвращается к мирной жизни».
На палатке МЧС в центре Херсона установлена вывеска «Пункт несломленности» – тут желающие могут обогреться (в домах нет ни света, ни тепла), а также подключиться к Интернету. А заодно и оставить заявку на бесплатную эвакуацию из города, оказавшегося на линии фронта, и где ВСУ прячут бронетехнику среди жилой застройки, обрекая «мирняк» на жертвы и разрушения.
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