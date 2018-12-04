Украинские СМИ за показ парада Победы попадут под статью «терроризм»

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Службе безопасности Украины следует предоставить право карать украинские СМИ по статье «терроризм» за демонстрацию торжеств по случаю Дня Победы из провозглашенных республик Донбасса.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила депутат Виктория Сюмар, глава парламентского комитета по свободе слова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поддерживаю расширение понятия «терроризм»… Там обязательно должен быть пункт о подаче доказательств в СБУ или Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Такие поправки, по моему мнению, необходимы, и тогда мы получим комплексный, доказательный и авторитетный закон, который покажет, что это является информационным терроризмом, и это доказано теми органами, которые специализируются на этом», – сказала Сюмар.

«Вы знаете, что 9 мая многие украинские каналы транслировали парад Победы и писали «в ДНР и ЛНР» без кавычек. Это что, популяризация? Собственно говоря, кого? Тех, кто празднует там парад Победы, людей, которые под влиянием российских наёмников провозгласили себя так называемыми ополченцами? Это, на самом деле, популяризация террористических организаций, потому что эти, так называемые, ЛНР и ДНР у нас признаны террористическими организациями. И СБУ открыла соответствующее дело. И сейчас, если бы СБУ передала это дело в Верховную Раду, и этот закон был бы принят, то наверняка они бы попали», – резюмировала политик.