Украинские снаряды продолжают калечить и убивать детей Донбасса

Новости Украины

Многие дети на Донбассе уже не помнят, что такое мирная жизнь, а в последнее время, в связи с увеличивавшимися поставками вооружений Западом для ВСУ, ситуация только усложнилась

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть дети, которые не помнят мирного времени. Они уже разумные, они уже ходят в школу. Они не помнят другой жизни, и вся их жизнь, она происходит вот таким образом, что в любой момент может прилететь снаряд, и ты можешь погибнуть просто. Как вырастать детям в таких условиях? Это страшно подумать просто на самом деле», – рассказал член правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач, волонтер Семен Гальперин «Сейчас за последние месяцы ситуация усложнилась в ряде регионов, в том же Донецке. Самая тяжелая ситуация сейчас там, когда обстрелы идут непрерывно практически. То есть там в любом месте слышно. Мы приезжали туда год назад, два года назад. С 2018 года мы ездим на Донбасс, там в основном по вечерам, было слышно, как прилетают снаряды, разрывы, постоянно где-то люди попадают под обстрел. Раненые, убитые появляются. И это была уже такая текучка, они привыкли к этой жизни. Сейчас фактически беспрерывно идут бомбежки, и где бы ты не находился ты постоянно слышишь взрывы снарядов», – сказал волонтёр.

В свою очередь президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева отметила, что боеприпасы, которые поступают на территорию Украины – это, прежде всего, жертвы среди детей.

«Прежде всего, мирное население нуждается в мире. Восемь лет этого мира на Донбассе нет. СВО началась в феврале 2022 года, а до этого были годы переговоров с попытками найти какой-то консенсус по Донбассу. Консенсус найден не был, Донбасс продолжали бомбить и обстреливать. Сейчас его бомбят и обстреливают с еще большей силой, потому что боеприпасов много, они поступают в большом количестве на территорию тех, кто бомбит сегодня Донбасс. И погибают мирные люди, погибают дети. Мы видели раненных детей, тяжело раненных детей, со страшными ранениями, с оторванными конечностями. Это те, кто выжил. Есть те, кто не выжил. Помимо детей, раненые, больные, навсегда инвалидизированные, мирные взрослые. Есть безвозвратные потери», – отметила Демичева.