Украинские снаряды продолжают убивать и калечить детей Донбасса

13.07.2020, Донецк, Александр Шаповалов

В прифронтовой зоне, которая обстреливается Украиной, живут около шести тысяч детей.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказала депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы приехали к одной девочке в Харцызск, и там я не смогла сдержать слез. Из-за Украины она осталась без родителей – она ехала с ними домой, когда в их машину попала украинская мина. Единственная, кто выжил, была эта девочка. Несколько лет после трагедии она не разговаривала, и только недавно начала хоть как-то начала общаться с людьми», – делится своими впечатлениями депутат Мария Пирогова.

– Мария, какова ситуация в тех районах ДНР, которые находятся на линии соприкосновения с территорией, которая контролируется Украиной?

– Описать, каково сейчас нашим людям живется в городах и поселках, которые Украина не перестает обстреливать, просто невозможно. Это невозможно представить себе, если там не бывал, понимаете? Описать так, чтобы слушатель или читатель смог прочувствовать весь ужас, который переживают эти люди. И от этого, наверное, еще больнее.

Потому что, если бы мы могли действительно передать через телеканалы через интернет или любое видео все, что переживают наши жители, прячась от украинских снарядов каждую ночь, и каждый день находясь по прицелом украинских снайперов, может быть, мир бы нас услышал.

Но удивительно другое – люди продолжают там жить, многие категорически отказываются покидать свои дома, всеми силами пытаются восстанавливать свое жилье, воспитывает своих детей, словом, они живут! Правда, каждый день, провожая ребенка в школу, просят обязательно позвонить…

Недавно мы с моими коллегами Клавдией Кульбацкой и Александром Герескуловым побывали в поселке Александровка, где 27 июня от украинского снаряда полностью сгорел дом пожилой женщины и ее старенькой матери.

Глава местной администрации Константин Чалый собирает для погорельцев вещи и предметы быта в недостроенный дом по соседству, где они сейчас живут. Мы привезли им холодильник – подарок от директора нашего донецкого завода «Норд Фрост» и продукты.

Оказалось, что в этом доме они живут не одни – там поселилось несколько семей из разрушенных домов по соседству. Вы знаете, что меня больше всего поразило? Зимний сад! Женщины устроили в проходных комнатах этого дома настоящую оранжерею, и было видно, с какой любовью они ухаживают за цветами, как гордятся этими горшками, как оберегают их от возможного попадания осколков!

Наверное, вам покажутся странными мои слова, но, пока я там была, меня не покидала мысль, что эта страшная война сделала соседей настоящей родней…

Задача нашей парламентской комиссии, занимающейся прифронтовыми районами, состоит в том, чтобы собирать сведения о нуждах людей в зоне обстрелов, доносить это до властей и общественности, находить тех, кто может помочь, но главное – построить систему помощи людям, живущим в прифронтовых районах.

Не только материальную, но, например, создавать максимальные условия для того, чтобы дети могли хоть немного и хоть ненадолго забыт о бомбежках, и вспомнить, что такое настоящее детство, когда взрослые дарят подарки и исполняют заветные желания.

Поэтому мной и моими коллегами, Александрой Усачовой, Ольгой Макеевой и Натальей Волковой, в прошлом году был учреждён проект «Дерево желаний», целью которого было привлечь внимание общественности как раз к детям из прифронтовых районов, а также к деткам, оставшимся без родителей, инвалидам и детям из семей, попавших в трудную ситуацию.

Проект направлен, в первую очередь, на эмоциональную и психологическую поддержку детей, на исполнение их заветных желаний. И в прошлом году, и в этом очень много взрослых откликнулось на наше предложение реализовать детскую мечту, и не только из Республики, но и из России тоже. Пользуясь случаем, говорю всем нашим волшебникам огромное спасибо!

– Как часто жители прифронтовых районов получают гуманитарную помощь?

-Помимо работы по систематизации проблем жителей прифронтовых районов, мы с коллегами тоже оказываем гуманитарную помощь, каждый, кто как может, по своим силам. Конечно, по возможности, мы сотрудничаем с благотворительными гуманитарными организациями, которые очень часто откликаются на наши просьбы и помогают нам там, где мы бы сами осилить не смогли.

К нам поступают заявки не только от жителей, но и от местных администраций. Просьбы совершенно разные – кому-то даже поесть ничего, а кто-то не может достать себе необходимых лекарств.

Кроме нашей комиссии действует Штаб по прифронтовым районам от Общественной организации «Донецкая Республика».

Они тоже проводят большую работу по оказанию помощи жителям обстреливаемых поселков, причем, иногда весьма значительную – стройматериалами, углем, бытовой техникой, лекарствами, а кроме того, они привозят в отдаленные поселки медиков, нотариусов, адвокатов и представителей многих государственных служб, к которым жителям добраться крайне тяжело.

Эти программы называются «Медмобиль» и «Правомобиль», и поверьте, жители их ждут не меньше, чем материальную помощь.

-Много ли детей живут в прифронтовых районах?

-Рядом с линией фронта живет около 6000 детей. Конечно, главное, в чём они нуждаются, это мир. Может быть поэтому самым странным и страшным мне видится то, что, находясь под постоянными обстрелами более 6 лет, наши дети умудрились адаптироваться к таким условиям, и продолжать учиться, а главное – они умеют радоваться жизни.

Правда, в этом году к бомбежкам еще прибавился коронавирус, но государство постаралось сделать все, чтобы деткам республики этот праздник запомнился. Мы тоже делали все, что в было в наших силах.

Я упомянула о проекте «Дерево желаний». В этом году, как и в прошлом, мы приурочили наш проект ко Дню защиты детей и поздравили более 200 ребят. В этот раз основная категория участников проекта – это дети, получившие ранения от рук украинских карателей.

Мои коллеги и обычные жители республики, принявшие участие в акции, рассказывали о своих незабываемых эмоциях, когда из двери выходил ребенок и видел, что ему привезли желанную машинку или игр, или куклу… «Мне так хотелось расплакаться!», – это говорил каждый взрослый.

Например, мы приехали к одной девочке в Харцызск, и там я не смогла сдержать слез. Из-за Украины она осталась без родителей – она ехала с ними домой, когда в их машину попала украинская мина. Единственная, кто выжил, была эта девочка. Несколько лет после трагедии она не разговаривала, и только недавно начала хоть как-то начала общаться с людьми.

Знаете, когда стоишь рядом с таким ребенком и понимаешь, что все, что ты можешь для нее сделать, это подарить ей «Монополию», о которой она мечтала, а вернуть родителей не можешь, что-то внутри обрывается и просто не находится слов. Ты даже не можешь сказать, что именно чувствуешь в такой момент.

Или мальчик, который потерял ногу, и теперь никого кроме своей семьи видеть больше не хочет. Или семья, состоящая из трёх маленьких девочек, бабушки инвалида и мамы – единственной добытчитцы в семье…

Ты никогда не сможешь это исправить или изменить. Но зато ты можешь постараться показать таким детям, что всё-таки мир не такой жестокий, и у них несмотря ни на что, всё будет хорошо.

-Когда и почему вы выбрали для себя занятие гуманитарной помощью?

-Гуманитарной помощью я решила заниматься с конца 2014 года и думаю, что где-то наверху есть некие силы, которые мне в этом помогали. Не только берегли – часто случалось, что мы приезжали через полчаса после обстрела и уезжали за пять минут до него, но и духовно. Потому что, спросите других волонтеров, чужое горе тоже болит.

Взять, к примеру, моего мужа Александра. Мы познакомились с ним как раз на почве гуманитарной помощи – он тоже возил в обстреливаемые поселки продукты, вещи, лекарства. Меня тогда это немного удивило – среди Донецких волонтеров мужчин очень мало. “Почему ты здесь, если можешь заниматься бизнесом в, – спросила я, и он ответил: “Я зарабатываю, чтобы помогать людям”.

Честно говоря, мне с Сашей безумно повезло, он поддерживает меня во всех начинаниях, он сам постоянно находит нуждающихся и возможность им помочь. Благодаря ему, я поняла, что есть на свете сильные мужчины, не стыдящиеся своих слез от чужого горя, не стесняющиеся радости от того, что счастлив не твой ребенок, словом, слава богу, что такие люди есть на свете.

Я думаю, что на свете много хороших, даже великих дел, которые вы можете сделать или совершить. Но более правильного, наверное, нет. По крайней мере, у меня никогда не возникало вопроса, должна или не должна я этим заниматься. И у многих рядом со мной тоже.

Людей, которые сейчас нуждаются в помощи, к сожалению, очень много. Кто-то в продуктах, кто-то в одежде, кто-то в восстановлении жилья, в бытовой технике, да в чем угодно. А волонтеры как раз и являются организаторами передачи помощи от тех, кто может и хочет помочь людям. Такова наша миссия.