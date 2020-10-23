23.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Коррупция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Социология, Украина
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Украинские социологи гребут миллионы долларов на фейковых предвыборных исследованиях


Под местные украинские выборы создано множество организаций, которые проводят фейковые социологические исследования. Большинству результатов соцопросов, касающихся выборов, сейчас верить нельзя.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из этой кампании некоторые руководители социологических компаний выйдут долларовыми миллионерами. Все понимают, что «фургончик с оркестром» может обернуться репутационными потерями – денег заработаешь, но имя потеряешь.

Поэтому понасоздавали «подснежных» структур, которые активно продают рейтинги. Такого объема фейковой социологии я не видел еще никогда.

Те социсследования, к которым доверие еще есть, проводят, как правило, люди с недостаточным опытом и квалификацией на местах. Допустим, силами кафедры социологии университета.


Но это, как правило, теоретики, и когда они выходят на практическую стезю, то делают очень много ошибок», – отметил Андрей Золотарев.

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