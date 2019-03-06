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06.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса, Эмиграция
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Украинские социологи не могут поверить собственным данным

Если верить последним социологическим исследованиям на Украине, то почти в каждой четвертой семье кто-то находится на заработках за рубежом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила председатель Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается оценки того, какая доля людей сейчас находится не в Украине, то для нас, социологов, это очень болезненный вопрос сейчас, когда мы пытаемся прогнозировать электоральные ориентации. В последнем опросе мы поставили вопрос: «есть ли сейчас в вашем домохозяйстве члены, которые находятся в другой стране с целью работы?». Я не хочу абсолютизировать эту цифру, потому что она меня очень поразила, но 23% опрошенных сказали «да».

Мы будем уточнять эти показатели, выяснять, что люди имеют в виду под «домохозяйством». Но то, что в отдельных регионах у нас практически до 30-40%, а в отдельных селах до 50% людей выехали на заработки, такую информацию мы получили во время наших социологических исследований», – сказала Балакирева.

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