18.02.2019, Киев

Рост электорального рейтинга президента Украины Петра Порошенко объясняется фальсификацией социологических исследований.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим желание впихнуть «невпихуемое», то есть попытки сделать второй раз президентом человека, у которого нет рейтинга. И здесь хорошо все средства. Власть считает нас настолько тупыми, что мы готовы проглотить любые махинации. В первую очередь это фейковая социология, где Порошенко уже рисуют 18%. Я все жду, когда ему нарисуют 30%. Ну, до 50% не получится, мало времени, но процентов двадцать ему под выборы нарисуют”, – сказал политолог.

Он назвал “бредом”, что у Порошенко, рейтинг которого в декабре был 8% со всеми натяжками, вдруг во время повышения цены на газ, когда украинцы начали получать космические платежки, резко подпрыгнул рейтинг.

“Впервые на выборах используется технология полной фальсификации социологии. Я такого еще не помню. Были варианты – подрисовать, чуть-чуть натянуть проценты, но чтобы взять лидера президентской гонки, Тимошенко, опустить на третье место, а перед ней вывести Порошенко и Зеленского, которому уже рисуют под 30%. Власть идет полностью ва-банк. Главная задача социологии – чтобы украинцы не уяснили, что Порошенко полностью непроходной во второй тур», – резюмировал Корнейчук.