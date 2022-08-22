Украинские солдаты гибнут за американскую землю и зерно

Новости Украины

Реальными собственниками трети украинских пахотных земель являются американские корпорации.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский экономист Валентин Катасонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине продали все, что можно было продать. Единственным препятствием для реформаторов была земля. Все-таки, народ и политическая оппозиция тут встали грудью и сказали, что земля не может продаваться и покупаться, особенно для нерезидентов. Было сделано таким образом, что землю стали сдавать в аренду украинским лендлордам. Эти олигархи стали создавать свои структуры. Вносились небольшие поправки в украинское законодательство, которые позволяли надежным и добросовестным арендаторам постепенно становиться собственниками земли. Украинская олигархия была использована в качестве троянского коня. Безусловно, за ними стояли западные олигархи. Они и дотянулись до украинской земли, но очень своеобразным образом. Они не стали выступать в качестве долгосрочных арендаторов, а стали выкупать капиталы в тех агрохолдингах, которые создавались Ахметовым и компанией. Образовался триумвират трех американских корпораций, которые контролируют, как минимум, треть всех пахотных земель Украины через эти агрохолдинги», – сказал Катасонов.

Он считает, что истеричность кампании по вывозу украинского зерна была связана с тем, что речь шла об американской сельхозпродукции.

«Зерно и другие агропродукты – это на самом деле продукция американского бизнеса. Немножко по-другому начинаешь смотреть на всю эту котовасию с вывозом зерна. Это зерно предназначалось не для того, чтобы спасать голодающее население Африки, а для торговли на биржах. Сейчас СМИ говорят, что первые суда с так называемым украинским зерном пошли не в направлении Африки, а в совершенно другом направлении. До конца непонятно, каков пункт назначения. Украину давно уже скупили. И когда Владимир Зеленский говорит солдатам: вы должны отдавать жизнь за свою землю, – хочется добавить: а земля-то уже не ваша», – заключил Катасонов.

Он считает, что на освобожденных территориях землю даже не придется национализировать. Достаточно признать права собственности на нее эфемерными и обманными и объявить сделки по ее приобретению ничтожными.