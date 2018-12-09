09.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Криминал, Украина
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Украинские солдаты избили прикладами продавцов на рынке в Донбассе

Украинские военнослужащие грабят и избивают продавцов на рынке в подконтрольной ВСУ Станице Луганской.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащие 59-й бригады занимаются мародерством, отбирая товары первой необходимости и продукты питания у местных жителей, торгующих на рынке Станицы Луганской. Отказы военные преступники не принимают и применяют силу к населению, не желающему отдавать товары и продукты по-хорошему», – рассказал Андрей Марочко.

По его словам, в результате таких действий украинских военных за последние два дня в медучреждения Станицы Луганской обратились три женщины с гематомами и ушибами, а также мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной вследствие удара прикладом по голове, при этом сотрудники МВД Украины отказываются документировать правонарушения киевских силовиков, аргументируя это введением военного положения.

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