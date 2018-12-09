Украинские солдаты избили прикладами продавцов на рынке в Донбассе

09.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинские военнослужащие грабят и избивают продавцов на рынке в подконтрольной ВСУ Станице Луганской.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Военнослужащие 59-й бригады занимаются мародерством, отбирая товары первой необходимости и продукты питания у местных жителей, торгующих на рынке Станицы Луганской. Отказы военные преступники не принимают и применяют силу к населению, не желающему отдавать товары и продукты по-хорошему», – рассказал Андрей Марочко.

По его словам, в результате таких действий украинских военных за последние два дня в медучреждения Станицы Луганской обратились три женщины с гематомами и ушибами, а также мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной вследствие удара прикладом по голове, при этом сотрудники МВД Украины отказываются документировать правонарушения киевских силовиков, аргументируя это введением военного положения.