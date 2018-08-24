Украинские солдаты массово бегут из ВСУ

24.08.2018, Донецк, Александр Гусар

По данным, полученным из источника близкого к командованию ВСУ, в ближайшее время ряды «сильнейшей армии Европы» планирует покинуть почти треть военнослужащих.

Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«По данным Главного управления кадров ГШ ВСУ отмечается, что с августа по декабрь 2018 года с военной службы по контракту планируется к увольнению свыше 20 тысяч военнослужащих ВСУ: в сухопутных войсках – до 13 тысяч, в воздушных силах – более 4,5 тысяч, в ВМС – около 650 человек, в ВДВ и ССО – свыше 2 тысяч. Всего в 2018 году планируют уволиться 32 тысячи, что составляет около 22% штатной численности.

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Наиболее сложная ситуация складывается в 93-й механизированной бригаде, где от военного преступника командира Клочкова бежит более 770 военнослужащих – треть бригады», – сообщил представитель оборонного ведомства.