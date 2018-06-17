17.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинские солдаты на Донбассе массово оставляют свои позиции

В последнее время бойцы ВС ДНР наблюдают полную заброшенность ряда украинских позиций в районе Докучаевска, которые оставляют украинские солдаты.

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном военкорами пресс-службы ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военнослужащий армии ДНР с позывным «Старый» рассказывает, что обстановка на фронте стабильна.

«Обстрелы максимум до двух-трёх раз в сутки. Тяжелое применяют не очень часто. В основном – «Утёс», ПК, РПГ, СПГ.

Они просто укрепляют свои прошлогодние осенние позиции кое-где, а остальные – такое ощущение, что заброшены. Людей не видно. До первых позиций от 800 до 1 км», – рассказал военный.

«Старый» отметил, что вчерашней ночью хорошо было слышно передвижение украинской техники.

«С села в село переходила по ходу. Было похоже на БМП. «Уралы» часто ездят. Одна-две единицы передвигаются – обеспечение личного состава», – отметил он.