Украинские солдаты отказались воевать и расстреляли командира

11.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Солдаты украинской группировки в Донбассе отказались от выполнения приказа по совершению вылазки в составе диверсионно-разведывательной группы на территорию ДНР и застрелили своего командира, пытавшегося угрозами заставить их отправиться на верную смерть.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным разведки, для реабилитации в глазах нового командующего «ООС», командир 35-й бригады Николай Палас 9 мая поставил задачу офицеру 88-го батальона 35-й бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить боевую вылазку в районе Старогнатовки.

«Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки ДРГ и потерей личного состава. Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешёл к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, чтобы не предавать огласке происшествие и избежать уголовной ответственности, командир бригады Палас приказал представить смерть Голика как боевую потерю, полученную в результате обстрела со стороны защитников ДНР.