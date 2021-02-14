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14.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Коррупция, Украина
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Украинские солдаты украли американскую вакцину от коронавируса

Новости Украины

В одном из подразделений украинской армии, задействованном в карательной операции на Донбассе, была украдена и продана в местные аптеки партия иностранной вакцины от коронавируса «Pfizer».

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зона проведения карательной операции продолжает оставаться основным источником доходов для боевиков ВСУ. Хищения военного имущества приобрели массовый характер. Конечно же, предприимчивые военнослужащие не могли упустить возможность обогатится за счёт вакцинации.

По имеющейся у нас информации, на территории медицинских складов в ходе проведения инвентаризации американской вакцины «Pfizer», полученной в рамках иностранной помощи, была выявлена пропажа восьми коробок с препаратом», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для сокрытия пропажи от вышестоящего командования начальник медицинской службы «ООС» приказал использовать вместо вакцины препараты плацебо, в то время как сама американская вакцина оказалась в местных аптеках.

«С целью скрыть факт хищения иностранной вакцины от вышестоящего командования, начальником медицинской службы «ООС» Авраменко принято решение вместо недостающих ампул с вакциной, использовать ампулы с плацебо.

По информации, полученной от украинских волонтеров, занимающихся доставкой медикаментов украинским военным, два дня назад в сети розничных аптек «Мед – Сервис» в населённом пункте Краматорск поступила ограниченная партия американской вакцины «Pfizer». Поставщик вакцины неизвестен, однако продавцы утверждают, что этот препарат не поддельный.

Пропажа вакцины с военных складов и их появление в гражданских аптеках, не случайное совпадение, а стремление начмеда «ООС» Авраменко скрыть факт хищения вакцины, указывает на его личную заинтересованность и участие в мошеннической схеме», – добавили защитники Донбасса.

 

 

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