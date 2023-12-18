«Украинские солдаты живут в ямках» – ВСУшник требует строить линии обороны

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2023 год сместил приоритеты Украины от сказок о том, как летом ВСУ будут пить «каву» в захваченном Крыму, до необходимости учиться у русских строить линии обороны.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, как Россия очень быстро проанализировала свои ошибки в этой войне и пытается изменять тактику. Меня беспокоит, что мы не меняем ни тактики, ни стратегии. С одной стороны, у нас очень оптимистические настроения. Я тоже верил, что мы летом будем в Крыму, поверьте, просто верил, что мы летом выкинем врага», – сокрушался Сиротюк.

«Потому что это хорошие мечты, в которые хотелось верить, почему бы нет?», – попыталась утешить нациста телеведущая.

Сиротюк заверил, что и сейчас верит в «перемогу», поскольку «сегодня за последние 1000 лет самые лучшие шансы победить Россию».

«Однако враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнём делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямках, а на подготовленных позициях? К сожалению, выглядит так, что у нас есть стратегия наступать, и это очень хорошо, но война такая вещь, что иногда приходится и держать оборону. И очень бы хотелось, чтобы и в этом плане страна перешла на военные рельсы, и мы имели серьёзные укреплённые позиции. С этим большая проблема. Даже в прифронтовых городах мы не видим надлежащей подготовки вторых линий, надлежащей подготовки в случае того, если враг продвинется. В этом существенная проблема, надо учиться, враг быстро учится, и мы должны быстро учиться», – рассуждал ВСУшник.