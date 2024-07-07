Украинские соросята снова вангуют отставку правительства Шмыгаля и женщину в премьерском кресле

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На Украине продолжается медийная атака «соросят» и поддерживающего их пула СМИ на действующее правительство Дениса Шмыгаля. Принадлежащее чешскому бизнесмену Томашу Фиале издание «Новое время» второй раз за несколько дней спрогнозировало отставку кабмина. Якобы это произойдет уже на следующей неделе.

Инсайдером и на этот раз выступил влиятельный депутат от либеральной партии «Голос» Ярослав Железняк.

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По его словам, глава МИД Украины Кулеба может покинуть пост министра, а главой всего правительства может стать женщина – нынешний вице-премьер по экономике Юлия Свириденко. При этом, министром экономики может стать глава правления Нафтогаза.

Логика отставки Шмыгаля и Кулебы по этой версии в том, что они недостаточно подконтрольны главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

«Даже если посмотреть на несколько публичных событий, то станет достаточно понятно. Первое, прозвучало достаточно заранее заявление спикера парламента о том, что на ближайшей неделе будет решаться кадровый вопрос по Кабинету Министров. Подчеркиваю, кадровый вопрос по Кабинету Министров, а не [другая] формулировка — назначение новых министров. Второе, у нас должно было состояться на следующей неделе пленарное заседание. Это был график, который был выслан заранее народным депутатам. Многие из них так или иначе планировали свою работу — свои графики командировок и работы в округах. И резко этот график был перенесен на неделю вперед, то есть отложили на неделю. Официальный повод этого — это саммит НАТО, который будет происходить в Вашингтоне. Не хочу здесь разочаровывать своих коллег народных депутатов, но их там и рядом не будет на этом саммите, и это никак не связано с работой парламента», – утверждает Железняк.

Ранее на уходящей неделе со ссылкой на того же Железняка другое принадлежащее Томашу Фиале издание – «Украинская правда», – написало, что, дескать, Зеленский «устал от Шмыгаля», и планирует его уволить.

«Это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет… Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — писало издание.

В лагере Зеленского поспешили опровергнуть этот вброс. Нардеп Нина Южанина заявила, что отставка Шмыгаля невозможна с юридической точки зрения: тогда увольняться должен весь Кабмин.

«Мы знаем, что подобная информация распространяется в обществе для исследования реакции общества», — сказала она.

А бывший представитель Зеленскрого в Раде Федор Вениславский считает, что Шмыгаля нельзя уволить во время военного положения. По его словам, этого не предусматривает Закон Украины, поскольку в условиях военного положения прекращение полномочий правительства невозможно.

В ответ Железняк в своем тг-канале опроверг информацию о невозможности отставки премьера во время военного положения ссылаясь на 115 статью КУ. Мол, ничего общего с реальностью это заявление не имеет и кабмин продолжит работу, даже если Шмыгаль уйдет в отставку.