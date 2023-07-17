Украинские спецслужбы должны быть признаны террористическими организациями – Кнырик

Анатолий Лапин.  
17.07.2023 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 369
 
Дзен, Россия, СБУ, Спецоперация, Украина


Украинские спецслужбы должны быть признаны в России террористическими организациями со всеми последующими выводами.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Livе» заявил главный редактор интернет-издания «News Front» Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы должны быть признаны в России террористическими организациями со всеми последующими выводами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Кнырика, в целом, давно назрело время для признания таковой всей Украины.

«У нас есть структуры, которые мы внесли в список террористических организаций, которые не совершили ни одного теракта на территории Российской Федерации. Эти же достаточно совершили действий для того, чтобы быть признанными террористическими.

Я не говорю о том, что было логично признать весь киевский правящий режим террористическими организациями и все структуры. Но здесь речь конкретно о тех организациях и структурах, которые совершают эти террористические акты и берут на себя за них ответственность», – заявил Кнырик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть