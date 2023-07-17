Украинские спецслужбы должны быть признаны террористическими организациями – Кнырик

Украинские спецслужбы должны быть признаны в России террористическими организациями со всеми последующими выводами.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Livе» заявил главный редактор интернет-издания «News Front» Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кнырика, в целом, давно назрело время для признания таковой всей Украины.

«У нас есть структуры, которые мы внесли в список террористических организаций, которые не совершили ни одного теракта на территории Российской Федерации. Эти же достаточно совершили действий для того, чтобы быть признанными террористическими.

Я не говорю о том, что было логично признать весь киевский правящий режим террористическими организациями и все структуры. Но здесь речь конкретно о тех организациях и структурах, которые совершают эти террористические акты и берут на себя за них ответственность», – заявил Кнырик.