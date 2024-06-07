Украинские спецслужбы изучают тайные документы в поисках виновных русского прорыва на Харьковщине

В поисках виновных в прорыве границы в Харьковской области украинское Госбюро расследований изучает тайные документы. С таким интересным посылом выступил первый заместитель директора ведомства Александр Удовиченко в интервью киевскому агентству «Интерфакс-Украина».

«Дело на начальном этапе. Это события 10 мая, времени мало прошло. Для того чтобы объективно ответить, были ли какие-либо нарушения, нужно следователям и экспертам исследовать массу документов. Все эти документы тайны. Что это за собой влечет? Усложненная процедура их изъятия, получения, доступа к документам следователей и экспертов. Этих документов очень много, они специфичны, находятся в разных местах, а некоторые банально невозможно изъять, потому что сейчас они используются – без них могут быть парализованы какие-то процессы на линии фронта», – заявил Удовиченко, добавив, что его ведомству «нужновремя, чтобы ответить на все вопросы».

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По признанию чиновника из ГБР «дело о прорыве врага в Харьковской области» еще достаточно сырое, «но мы очень много работаем, чтобы быстро сформировать позицию и ответить, были ли нарушения. Если были, то кто виноват, и привлекать этих людей к ответственности».

Кроме изучения тайных документов допрошены уже 104 человека. Это военное руководство, бойцы, непосредственно находившиеся на поле боя, другие люди. По словам Удовиченко, некоторых из них допрашивали по три-четыре раза.

«Выходит так, что ты допросил Петрова, а потом Иванова. Иванов что-то рассказал о Петрове, о чем сам Петров не сказал, и ты снова допрашиваешь и уточняешь», – рассказывает чиновник о механизме расследования.

Удовиченко также отверг обвинения прессы в том, что ГБР сознательно не хотело «засвечивать» производство о наступлении в Харьковской области, и именно поэтому информация об этом деле появилась со ссылкой на реестр судебных решений.

«Решения в реестре судебных решений можно просто закрыть. Это раз. Во-вторых, реестр – хороший инструмент подачи месседжа обществу – пожалуйста, читайте, мы не скрываем, расследуем. Если мы не закрывали это решение суда, это значит, что и не скрывали факт уголовного производства. После того, как СМИ обратили внимание на решение суда о временном доступе, сразу вышли с позицией по этому делу – что и кого мы проверяем. Речь идет о тайных документах. О судебном решении о временном доступе, которое появилось в публичной плоскости. По закону, если это решение не выполняется, то имеем право прийти с обыском. Давайте смоделируем ситуацию: обыск на режимном военном объекте во время войны. Это уже слишком. Уверен, что если бы не было желания установить истину, то была бы масса отговорок, чтобы не давать нам документы», – оправдывается силовик.