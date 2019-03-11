Украинские спецслужбы терроризируют граждан, посещающих территорию ЛНР

11.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Сотрудники СБУ совместно с другими силовыми ведомствами Украины проводят задержания, запугивания и попытки вербовки граждан Украины, посещающих территорию Луганской Народной Республики.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от жителей населенного пункта Попасная, сотрудники СБУ для получения сведений отслеживают граждан, проживающих на территории подконтрольной Киеву, регулярно посещающих территорию ЛНР. Основными методами, с помощью которых спецслужбы Украины привлекают людей к сотрудничеству, являются аресты и запугивания», – рассказал Марочко.

Отмечается, что по данным источника стало известно о том, что с начала текущего года в камеры предварительного заключения СБУ попали шесть человек: двое находятся в следственном изоляторе Северодонецка по подозрению в сепаратизме, еще к четырем применяются методы физического воздействия сотрудниками Артемовского управления.

«В настоящее время в Лисичанске проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, родственники которых проживают на территории ЛНР. Данные лица обвиняются в пособничестве военнослужащим Народной милиции ЛНР», – заявил представитель оборонного ведомства.

При этом Марочко добавил, что известны случаи исчезновения местных жителей, которых СБУ задерживала якобы с целью проведения допроса.

«Такой случай имел место на прошлой неделе в Лисичанске, где после серии анонимных звонков с угрозами пропала женщина 1976 года рождения. По сообщению очевидцев, 7 марта женщина пыталась попасть на территорию ЛНР, где у нее находится больная мать, но при проверке документов на контрольном пункте пропуска «Станица Луганская» была задержана сотрудниками СБУ, после чего её никто не видел», – сообщил он.

По мнению представителя оборонного ведомства, данные факты в очередной раз указывают на то, что киевская власть всевозможными способами пытается истребить всех, кто не согласен с политикой действующего киевского режима.