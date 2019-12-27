Украинские спецслужбы вышли с националистами из одного кубла – эксперт

27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Сформировавшиеся еще в конце 80-х годов украинские националистические организации тесно взаимодействовали с киевскими спецслужбами после образования «незалежной» Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил политолог и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они проходили разного рода ежегодные лагеря – это правда. Их посещали и руководители СБУ. В известный лагерь «Тризуба», который позже лежал в основе «Правого сектора», за год до этих событий приезжал известный шеф СБУ Наливайченко и выступал там. Наливайченко писал предисловие к книге Яроша – это тоже известный факт.

У каждой организации своя история. УНА-УНСО была создана еще в 1989 году, прошла целый ряд трансформаций, в 1990 году из УНСО превратилась в УНА-УНСО, и, соответственно, эта организация принимала участие в целом ряде конфликтов в Приднестровье и Абхазии. Дальше она занимала радикальные позиции, но к началу в 2010 годов она была расколота, была мелкой, фактически сошла со своей арены и осталось только название. Потом она воскресла на Майдане.

То же самое можно говорить и о других структурах. Например, братство Корчинского, которое имеет очень длинную история, начинающуюся с 1989 года, и другие структуры, которые дали толчок к созданию других, новых структур», – сказал Бондаренко.