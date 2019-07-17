Украинские спички и тлеющий огонь религиозного раскола в Белоруссии

17.07.2019, Минск, Артем Агафонов

К драматическим новостям религиозной жизни Украины мы уже привыкли. Борьба автокефалистов против канонической УПЦ, захваты храмов, травля священников – все это, к сожалению, давно стало обыденным явлением. Сейчас проблем и инфоповодов добавил стамбульский томос и последовавший раскол среди сторонников Варфоломея.

На этом фоне Белоруссия выглядит краем спокойным и умиротворенным. В целом так оно и есть. В республике есть православное большинство – более 80 процентов верующих являются прихожанами Белорусской Православной Церкви – экзархата РПЦ. Число католиков по разным данным – от 10 до 15 процентов, преимущественно поляков и жителей западных областей, позже вошедших в состав СССР, поэтому сильнее ополяченных и окатоличенных. При этом сами белорусы менее религиозны, чем россияне и украинцы.

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Однако Белоруссия полна противоречий и замороженных конфликтов, в том числе религиозных, к которым достаточно поднести спичку, чтобы они загорелись. И есть достаточно людей, которые хотят это сделать. А теперь еще появилась и внешняя сила – украинские горячие головы не прочь распространить свой автокефальный бардак на север от своих границ. И они уже начали действовать.

В начале июля в Полоцке, Орше и Витебске, трех крупных городах самой восточной и самой близкой к России Витебской области состоялись интересные собрания. Некто Вячеслав Сивчик, руководитель зарегистрированного в Украине Движения солидарности «Разам» (в переводе с белорусского – «Вместе») рассказывал аудитории о том, что «московские попы» – враги всего белорусского, а деятельность РПЦ в Белоруссии после украинского томоса –«незаконная и неканоничная».

В принципе, подобное мы слышали уже давно и неоднократно. Небольшая, но очень шумная и агрессивная тусовка белорусских националистов стремиться оторвать Белоруссию от России и вытравить из белорусов все, что с ней связывает. И своей ненависти к русскому православию они не скрывают. Так что аудитория была подготовленная.

Но звучали на собраниях и свежие нотки – Сивчик призывал участников создавать на местах структуры Белорусской автокефальной православной церкви и приглашал на форум «Интеллигенция в поддержку БАПЦ».

Белорусская автокефальная церковь – это далеко не то же самое, что украинские «свидетели томоса». В республике не нашлось своего Филарета Денисенко, решившего стать самостийным патриархом, да и Лукашенко – не тот человек, чтобы играть с огнем церковного раскола. Как юридическое лицо и религиозная организация со всеми законными правами и атрибутами эта церковь в Белоруссии попросту отсутствует. Существует лишь небольшая, из нескольких десятков человек, крайне политизированная секта без определенного юридического статуса. Возглавляет ее в Белоруссии бывший идеологический работник КПСС, а ныне член националистической партии БНФ, «протоиерей» Леонид Акалович. Иерархи статусом повыше живут, преимущественно в Америке, хотя и там белорусские раскольники, мягко говоря, не процветают.

И вот в поддержку этой мутной секты гастролирует сейчас Сивчик. Его поездка по Витебщине – только начало. Накануне своего форума он планирует посетить все более-менее крупные города Белоруссии. А сам форум пройдет… в украинском Чернигове.

Вот и нашлась в этой сомнительной истории волосатая украинская рука, которая ее финансирует (ну не сам же Сивчик оплачивает свое турне и мероприятие в Чернигове, куда белорусские участники тоже явно не на свои кровные поедут), вдохновляет и направляет. Раз уж белорусские раскольники оказались не в состоянии оформиться хоть во что-то стоящее, их украинские собратья оказались тут как тут.

Что касается Сивчика – его связь с Украиной очевидна и общеизвестна в белорусской политтусовке. Еще в 2004 году он руководил белорусским отделением того, первого майдана. После этого с украинскими националистами он общался более, чем тесно, а с 2010 по 2015 годы жил там, возглавляя какую-то белорусскую организацию. Да и его «Движение солидарности» подразумевает солидарность именно с Украиной. В самом худшем, агрессивно-националистическом ее проявлении.

В общем, налицо управляемая из Киева опасная антибелорусская провокация. Но, ни белорусскому МИД, ни белорусским спецслужбам до нее, к сожалению, дела нет.