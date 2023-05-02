Украинские спортсмены останутся смотреть Олимпиаду по телевизору – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
02.05.2023 12:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Спорт, Украина


Решение Международного олимпийского комитета о допуске к соревнованиям российских спортсменов, если они не поддержат СВО, говорит о том, что таким образом исключенные ранее российские команды и атлеты вернутся в большой спорт. При этом, украинская власть, запретившая своим спортсменам выступать там, где есть представители России, ограничивает их права.

Об этом в интервью DW заявил депутат Верховной рады Украины, член президентской партии «Слуга народа» и олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Решение Международного олимпийского комитета о допуске к соревнованиям российских спортсменов, если они не поддержат...

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«Я вижу в этом первый шаг промониторить, каким образом международное сообщество будет на это реагировать. И дальше уже вторым шагом принимать решение о допуске представителей России и Белоруссии к самой Олимпиаде. Я вижу в этом логику, чтобы сейчас им позволить, а потом запретить – это в моей голове не клеится», – сокрушается депутат-спортсмен.

 

«Я уверен, что наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, поднимать украинский флаг, а россияне должны сидеть дома с белорусами. К сожалению, ситуация абсолютно перевернулась вверх ногами и есть перспектива, что россияне могут быть на этих соревнованиях, а украинцы будут сидеть дома. Хотя еще недавно перспектива была абсолютно иная», – заявил Беленюк.

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