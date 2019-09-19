Украинские стратегические госпредприятия приговорены к раздаче за бесценок

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Анонсированная командой Владимира Зеленского массовая приватизация государственных предприятий в военное время в обмен на новый транш МВФ не сможет простимулировать экономику Украины, а лишь приведет к распродаже всей страны за бесценок.

Об этом сегодня в Верховной Раде в ходе утверждения Дмитрия Сенниченко на пост главы Фонда госимущества заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у него понимание, что в условиях боевых действий на Востоке нашей страны, в условиях огромных коррупционных рисков, масштабная распродажа государственной собственности обречена быть распродажей активов по бросовой цене, то есть, фактически, спеша с приватизацией сегодня, мы даем возможность скупать эти активы по очень низкой цене исключительно рисковым инвесторам, а не тем инвесторам, которые были готовы вложить немного позже, возможно при других условиях, когда в стране, наконец, закончится война, стабилизируется ситуация, и украинский бюджет сможет получить больше денег.

Есть ли у вас понимание тех рисков, что большая приватизация задерживалась не из-за того, что была какая-то плохая Верховная Рада, а из-за того, что приватизация в нынешних условиях в принципе может привести к распродаже Украины за бесценок?», – отметил он.

Также депутат от партии экс-президента «Европейская солидарность» Артур Герасимов высказал опасение, что при окончательной отмене списка запрещенных к приватизации предприятий, в руки частных лиц могут быть отданы стратегические объекты страны.

«Есть много предприятий, которые нужно приватизировать, потому что в частном управлении они будут намного лучше работать, перестанут быть коррупционными кормушками и будут платить налоги в местные бюджеты или госбюджет Украины.

Но будут ли сегодня приватизированы атомные станции, которые дают самую дешевую энергию в государстве? Вопрос открыт.

Будут ли приватизированы аэродромы, ведь российская агрессия не остановилась. Будут ли приватизированы военные предприятия, которые вырабатывают сегодня продукцию для нашей армии на экспорт.

Будет ли приватизировано такое государственное предприятие, как «Украэрорух», которые отвечает за суверенитет Украины в воздушном пространстве и которое представляет военно-гражданскую систему управления воздушным движением.

Эти вопросы являются открытыми, и когда в первом чтении мы принимали законопроект об отмене перечня стратегических предприятий, приватизация которых запрещена, никакого ответа мы не получили», – спохватился порохобот.