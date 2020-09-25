Украинские судьи до смерти запуганы радикалами – Погребинский

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинском обществе все прекрасно понимают, что символика дивизии СС «Галичина» является нацисткой, но для запрета данной атрибутики даже у судей не хватает мужества.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не удивляюсь этому, потому что судьи – обычные люди. Да, они давали какую-то присягу, судья что-то должен давать или что-то подобное. Но когда они знают, что если сейчас они проголосуют за запрет символики дивизии «Галичина», хотя они прекрасно знают, что это нацистская символика, что дивизия «Галичина» – это часть войск Ваффен СС, все прекрасно знают, что есть решение Нюрнбергского трибунала.

Но как они должны себя вести? Я, честно говоря, не могу предъявлять им претензии, потому что они знают, что если под их дом придут полсотни ребят с этой символикой и будут бросать камни в окна этого судьи, как минимум, то им ничего не будет. И потом судья будет сам вставлять стёкла. Они знают, что они беззащитны и поэтому они себя – ну какие можно претензии предъявлять?» – вступился за украинских судей Погребинский.

«Это надо проявлять мужество, не каждый человек может себе такое позволить. Поэтому такие люди, как Вятрович, Дробович, они чувствуют себя очень комфортно», – добавил политолог.