Украинские судьи потребовали открыть дела против Порошенко, глав НБУ и Минюста

23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Судьи коллегии киевского админсуда, которая приняла решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, обратились к председателю Высшего совета правосудия (ВСП) с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследования (ГБР) с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

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«Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Как отмечают судьи в своих заявлениях, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и непредвзятость», — говорится в сообщении.

Судьи считают, что такие действия президента, глав Нацбанка и Минюста были осуществлены с целью давления на состав суда и имеют признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное с использованием служебного положения).

Кроме этого, судьи коллегии убеждены, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.109 УК, «поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветки власти, установления над ней тотального контроля с целью подчинения собственной воле, которая прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины».

Судьи считают, что заявления топ-чиновников были направлены, в частности, на обращение к Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) без надлежащих на это правовых оснований, поскольку законодательно у них нет таких полномочий. Судьи считают, что в этих действиях есть состав преступления по ч.2 ст.344 УК, в частности, незаконное влияние на члена ВККС с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений с использованием служебного положения.

Также судьи считают, что комментируя решение судей, исполнительная и законодательная власть «должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней». «Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намереваются подать апелляцию», — говорится в сообщении

В своих заявлениях судьи просят принять реальные меры для их защиты от действий руководства государства и во избежание повторения таких случаев в будущем путем обращения в ГБР с заявлением о совершении преступления президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и главной Нацбанка Яковом Смолием, а также постановки перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента.

Кроме этого судьи заявили о «прямом преступном указании президента Петра Порошенко перезагрузить данный суд», сообщает пресс-служба столичного админсуда.