«Украинские суды готовят пророссийский реванш»

13.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если пророссийским силам не удастся сформировать большинство в украинском парламенте, то будет сделана ставка на отмену ряда законов в судебном порядке.

К такому выводу в материале «В предчувствии реванша» приходит журнал «Український тиждень».

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«Нереформированная судебная власть сама по себе была тормозом для развития Украины, но теперь она может стать мощным инструментом реванша. Если пророссийским и антиреформистским силам не удастся создать большинство в Верховной Раде, борьбу можно перенести из сессионного зала в судебный. А ангажированный суд способен нанести не намного меньше вреда, чем реваншистское правительство», – отмечается в публикации.

Издание опасается, что суд может «не только объявить незаконной люстрацию определенного должностного лица, но и отменить языковые квоты, декоммунизацию, блокирование российских соцсетей».

К тому же, продолжает журнал, к этому процессу подключится не только Окружной административный суд, но Шевченковский районный суд Киева, который недавно отменил арест и розыск Анатолия Шария, которого издание называет «одиозным пророссийским блогером».

«Насколько эти опасения реальны – вопрос дискуссионный, однако такой сценарий вполне соответствует логике событий последних недель. Таким образом, угроза реванша вполне реальна. Говорят, что генералы всегда готовятся к войнам, которые уже давно закончились. Похоже, украинское гражданское общество, по крайней мере его оппозиционно настроенная часть, также готовится к реваншу по сценарию 2010 года. Но на этот раз угроза исходит совсем с другой стороны. И как ей противостоять, пока непонятно», – резюмирует УТ.