Украинские суды завалены десятками тысяч дел дезертиров
Более десяти тысяч человек ежемесячно дезертируют из украинской армии.
Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«План Зеленского сведется к 200 тысячам мобилизованных до конца года. Есть такая информация, что поставлена задача. Поскольку мобилизация, несмотря на бодрые заявления министра обороны, что увеличился приток добровольцев, на уровне 20-25 тысяч.
Учитывая то, что у нас в СЗЧ [дезертирство] порядка 15 тысяч в месяц, а плюс еще потери. Сегодня уже 84 тысячи уголовных дел по дезертирству. Была дана команда расследовать», – сказал Золотарев.
Он пожаловался, что военная прокуратура на Украине была давно ликвидирована, а гражданские суды не справляются с таким потоком неспецифических и незнакомых дел.
«Третий год войны, а у нас нет ни военной полиции, ни военных судов, ни военной прокуратуры. Это к кому вопрос? Ну, наверное, к президенту. Поскольку, увы, у нас, как говорится, все сосредоточено там, на Банковой. Вся полнота власти», – добавил политолог.
Спасибо!
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