Украинские суды завалены десятками тысяч дел дезертиров

Более десяти тысяч человек ежемесячно дезертируют из украинской армии.

Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«План Зеленского сведется к 200 тысячам мобилизованных до конца года. Есть такая информация, что поставлена задача. Поскольку мобилизация, несмотря на бодрые заявления министра обороны, что увеличился приток добровольцев, на уровне 20-25 тысяч.

Учитывая то, что у нас в СЗЧ [дезертирство] порядка 15 тысяч в месяц, а плюс еще потери. Сегодня уже 84 тысячи уголовных дел по дезертирству. Была дана команда расследовать», – сказал Золотарев.