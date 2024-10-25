Украинские суды завалены десятками тысяч дел дезертиров

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 11:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Более десяти тысяч человек ежемесячно дезертируют из украинской армии.

Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Более десяти тысяч человек ежемесячно дезертируют из украинской армии. Об этом в эфире канала...

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«План Зеленского сведется к 200 тысячам мобилизованных до конца года. Есть такая информация, что поставлена задача. Поскольку мобилизация, несмотря на бодрые заявления министра обороны, что увеличился приток добровольцев, на уровне 20-25 тысяч.

Учитывая то, что у нас в СЗЧ [дезертирство] порядка 15 тысяч в месяц, а плюс еще потери. Сегодня уже 84 тысячи уголовных дел по дезертирству. Была дана команда расследовать», – сказал Золотарев.

Он пожаловался, что военная прокуратура на Украине была давно ликвидирована, а гражданские суды не справляются с таким потоком неспецифических и незнакомых дел.

«Третий год войны, а у нас нет ни военной полиции, ни военных судов, ни военной прокуратуры. Это к кому вопрос? Ну, наверное, к президенту. Поскольку, увы, у нас, как говорится, все сосредоточено там, на Банковой. Вся полнота власти», – добавил политолог.

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