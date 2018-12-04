Украинские танки двинулись к Мариуполю

04.12.2018, Донецк, Александр Гусар

В Мариуполь прибыли танки, разгрузкой которых занимались люди в неопределённой военной форме без знаков различия.

Такую информацию озвучил сегодня на брифинге официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он рассказал, что разведкой ДНР в Мариуполе зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию 7 танков Т-64.

«В настоящее время разгрузку этой техники проводят лица в полувоенной форме одежды без знаков различия. Мы не исключаем, что на эту технику и свою военную форму боевики нанесут отличительные знаки Народной милиции для последующей кровавой провокации против мирных жителей Мариуполя, о которой пресс-служба ДНР говорили ранее», – сообщил Даниил Безсонов.