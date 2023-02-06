Украинские танки умудряются заправляться российским дизелем

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Страны Запада перенаправляют на Украину импортное топливо, полученное из России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «независимая газета».

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«Во время войны с Германией Советский Союз не поставлял нацистскому режиму ни нефть, ни бензин, ни газ, ни металлы. Сегодня немецкие политики заявляют, что ведут войну с Россией. При этом наша страна экспортирует в Европу сырье и энергоносители. А Евросоюз и страны НАТО, в свою очередь, перенаправляют топливо российского происхождения в Вооруженные силы Украины (ВСУ). И уже сегодня прибывающая на территорию Украины бронетехника НАТО заправляется российским дизтопливом или тем топливом, которое было замещено в США и ЕС российскими нефтяными поставками – прямыми или, например, через Индию», – пишет издание.

В публикации отмечается, что за несколько недель до начала СВО Украина резко увеличила импорт топлива российского происхождения.

«И после нарушения работы своих нефтеперегонных заводов киевский режим продолжает наращивать ввоз топлива для своей армии, которое так или иначе связано с Россией», – подчеркивает газета.

Кроме того, указывается, что «не мешают снабжению ВСУ и введенные Западом ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ».

«Российские нефтяные компании в декабре 2022 года экспортировали рекордный объем дизельного топлива – 1,2 млн барр. в сутки, при этом 60% поставок пришлось на Европейский регион. И это дизельное топливо было поставлено в Украину – прямо или за счет замещения произведенного в ЕС», – резюмирует «НГ».