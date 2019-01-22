22.01.2019, Киев, Владимир Гладков
Украинские танки утюжат Донбасс, а в Киеве фальшивят о «соборности»
В центре Киева на мосту Патона прошло шествие в честь т.н. «Дня злуки» – очередной годовщины провозглашения в 1919 году акта единения двух государств-однодневок – Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).
«Для меня это очень большой праздник, это единство сердец, единство мыслей и общность нашего народа. И мне бы хотелось, чтобы это ощущал каждый украинец, потому что это сила», – заявила пришедшая на мероприятие киевлянка.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Метки: День Соборности
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
12:34 22 январяМеджлисовцы отметят гибель крымчан концертом в Киеве
12:23 22 январяНовое оружие США угрожает России: Аляску превращают в плацдарм
12:16 22 января«Чётко понятно»: Порошенко обещает Украине еще пять лет войны
12:07 22 январяВ Госдуме раздолбали министра энергетики: Никаких переговоров с бандеровцами!
11:56 22 январяОт Госдумы требуют ввести уголовное наказание за торговлю с Украиной
11:51 22 январяУкраинские танки утюжат Донбасс, а в Киеве фальшивят о «соборности»
11:37 22 январяРоссия не успевает достроить обходные газопроводы: Украина требует новый контракт на 10 лет
11:31 22 январяВ ДНР разгорелся скандал вокруг сотового оператора «Феникс»
11:14 22 январяВизит Порошенко в Израиль обернулся позором
10:58 22 январяЛукашенко предложили дешевую нефть в обмен на воду для Крыма
10:18 22 январяКурт Волкер пал жертвой шатдауна
10:11 22 январяНеграмотные украинцы развернули в Лондоне антироссийский баннер с ошибкой
9:56 22 январяУкраинцы: Владельцами сгоревших танкеров были турки
9:29 22 январяИ нашим, и вашим: Лолита Милявская снова отличилась с Крымом
8:59 22 январяСгоревшие у Керчи танкеры занимались нелегальным бизнесом
8:53 22 январяУкраина. XXI век. Европа. Шок
8:30 22 январяВилкул или Смерть политики
23:54 21 января«Бухнул, догнался косяком и пошел вас убивать» – украинский боевик рассказал, как попал в плен
23:35 21 январяВарфоломей изверг Порошенко из лона церкви
23:13 21 январяУкраинцы начали делать намеки по поводу гибели судов в Черном море
23:01 21 январяУкраинские террористы могут оставить Европу без газа
22:40 21 январяПАСЕ отомстила украинской делегации, доставшей всех своей русофобией
22:24 21 январяВассерман сделал ставки на украинских выборах
22:06 21 январяЛяшко плачет по вымирающей Украине
21:52 21 январяВ школах Севастополя изучают крымско-татарский язык и не против ввести украинский
21:30 21 январяВ России придумали, как наполнить Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной
21:27 21 январяВ «Справедливой России» не хотят наказывать за карты РФ без Крыма
21:15 21 январяМонтян рассказала о планах Коломойского на второй тур
20:44 21 январяВ Харькове собутыльники съели бывшего милиционера
20:19 21 январяЛяшко пообещал не повторять с Путиным то, что довелось делать с Борей
20:02 21 января«Там творится что-то жуткое» – в Керченском проливе запылали иностранные корабли
19:29 21 январяПАСЕ не обнаружила «российскую агрессию»
19:11 21 январяВМС Украины могут прикрыться американским эсминцем для провокации
18:43 21 январяДело Бойко: Кому-то хочется надеть на головы россиян кастрюли
18:25 21 январяВ Киеве не ждут ничего хорошего от газовых переговоров в Брюсселе
18:09 21 январяПорошенко демотивирует электорат своих оппонентов
17:35 21 январяКрым оказался в логистическом мешке
17:25 21 январяПеребежчик из УПЦ приплел к томосу Ярослава Мудрого
17:09 21 январяНаци в ярости: В Латвии начали продавать атласы с российским Крымом
17:02 21 январяУкраинские «воины света» занялись рэкетом мелкого бизнеса
16:55 21 январяМинкульт РФ не прочь наградить гаденыша-русофоба орденом дружбы
16:32 21 январяУкраинское командование перебрасывает в Донбасс новые танки
16:25 21 январяБрюссель ввел новые антироссийские санкции
16:21 21 январяКандидат Ахметова попался на постановочном возложении
16:03 21 январяВ Одессе прогремел взрыв
15:52 21 январяНа границе ДНР активизировались украинские ДРГ
15:38 21 январяМВФ подтвердил, что Украина обречена нищенствовать и побираться – Ляшко
15:22 21 январяГубернатор Севастополя может смениться в ближайшие месяцы – политолог
14:57 21 январяБеглый российский либерал рассказал, как Меркель «кинула» Украину
14:39 21 январяЮщенко выпустили на ТВ, и тут его понесло
14:36 21 январяСекте Ляшко рассказали, как его чудом не придушило пуповиной
14:24 21 январяОпубликовано видео еще одного достижения евро-шумеров
14:16 21 январяУкраинцы «выбрали Европу», а теперь жалуются
14:00 21 январяБандеровцы грозят бороться с Россией по опыту «Моссада»
13:54 21 январяУкраина вошла в состояние финансового коллапса
10:58 22 январяЛукашенко предложили дешевую нефть в обмен на воду для Крыма
9:56 22 январяУкраинцы: Владельцами сгоревших танкеров были турки
9:29 22 январяИ нашим, и вашим: Лолита Милявская снова отличилась с Крымом
8:59 22 январяСгоревшие у Керчи танкеры занимались нелегальным бизнесом
23:13 21 январяУкраинцы начали делать намеки по поводу гибели судов в Черном море
21:52 21 январяВ школах Севастополя изучают крымско-татарский язык и не против ввести украинский
21:30 21 январяВ России придумали, как наполнить Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной
21:27 21 январяВ «Справедливой России» не хотят наказывать за карты РФ без Крыма
20:02 21 января«Там творится что-то жуткое» – в Керченском проливе запылали иностранные корабли
17:35 21 январяКрым оказался в логистическом мешке
17:09 21 январяНаци в ярости: В Латвии начали продавать атласы с российским Крымом
15:22 21 январяГубернатор Севастополя может смениться в ближайшие месяцы – политолог
12:47 21 январяПочему фирмы избегают наказания за отсутствие Крыма на этикетках
9:54 21 январяРоссия сама закроет лазейку жителям Крыма для въезда на Украину
2:39 20 январяНовый корабль США в Черном море встретили репетицией удара «Калибром»
22:29 18 январяБандеровское оккупай-министерство огласило годовой отчёт
21:55 18 январяРуководство ЛДНР заявило о необходимости воссоединения с Россией, а не Украиной
20:07 18 январяУкраина собирается помочь Японии отобрать у России Курилы
13:17 18 январяГрафик сдачи железнодорожной части Крымского моста может сдвинуться
12:26 18 январяПорошенко запугивает украинцев своим бредом
9:33 18 январяГордон: Украине нечем соблазнить Крым и Донбасс
1:34 18 январяГромкий скандал в Севастополе раскручивается в интернете
20:52 17 январяУровень поддержки меджлисовцев в Крыму упал до минимума
18:26 17 январяКрымские татары ничего не получат от Украины
17:55 17 январяКрепость Крым. Как и от кого будет защищаться полуостров
16:55 17 январяМеджлисовцы разругались, не сумев поделить «трусы и лифчики»
16:01 17 январяКрымский политолог в недоумении от позиции России
15:38 17 январяВсе пять «укро-татар» поддержали томос
22:03 16 январяСевастопольский политик подозревает бывшего министра обороны в намеренной провокации
21:47 16 январяСевастопольская фабрика фейков въедет в бывший стриптиз-клуб
20:00 16 январяГорькое прозрение украинского эксперта: Крым всегда будет голосовать за Россию
19:43 16 январяРотенберги поставят в Севастополе «Чайку» по итальянскому проекту
14:56 16 январяКрымские сенаторы поспорили с Матвиенко
14:36 16 январяФСБ заявила о разоблачении агента СБУ
10:50 16 январяРоссия построила «Тавриду» – а местные службы не могут её содержать
9:30 16 январяВ Севастополе опасаются масштабной провокации под выборы
9:04 16 январяРоссия добилась ареста в суде имущества украинского олигарха за долги в Крыму
8:24 16 январяМожем крепко влипнуть: В Киеве осознали невозможность нового похода на Керчь
23:40 15 январяПлохой Украине Крымский мост мешает
22:08 15 январяМинюст Украины выдал справку с российским Крымом
20:51 15 январяГлава ОБСЕ пообещал Гройсману вплотную заняться Крымом, Донбассом и Азовским морем
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
17:50 15 январяРоссийский либерал предложил окончательно отсоединить Крым от Украины
15:55 15 январяЭкс-министра обороны Украины допросили в СБУ о потере Крыма
14:13 15 январяГосдума лишила Порошенко крепостных душ
13:51 15 январяГосдума защитила права рыбоводов в Крыму
13:37 15 январяВ США мечтают о России, в которой русским наплевать на Крым
11:46 15 январяВ Севастополе считают, что городское правительство необоснованно завысило тарифы ЖКХ
10:34 15 январяЗапрещенный на Украине старший оперуполномоченный расскажет крымчанам о хайпе
23:04 14 январяУкраинские чиновники объявили трагедией строительство «Тавриды» в Крыму
22:25 14 январяРоссийский либерал: Давайте сдадим Курилы! И от Крыма один вред!
15:07 14 январяМинкульт Украины не оставляет надежды еще пограбить Крым
14:15 14 январяУ берегов Крыма произошло землетрясение
14:14 14 январяВ Сирии начинаются переговоры по прорыву блокады Севастополя
13:43 14 январяПопались! – В Крыму засекли бизнес и недвижимость украинских депутатов
11:31 22 январяВ ДНР разгорелся скандал вокруг сотового оператора «Феникс»
23:54 21 января«Бухнул, догнался косяком и пошел вас убивать» – украинский боевик рассказал, как попал в плен
17:02 21 январяУкраинские «воины света» занялись рэкетом мелкого бизнеса
16:32 21 январяУкраинское командование перебрасывает в Донбасс новые танки
15:52 21 январяНа границе ДНР активизировались украинские ДРГ
12:07 21 январяБоевик нацбата Семена Семенченко отдал коньки
10:51 21 январяТурчинов зарабатывает $100 на каждой мине, выпущенной по Донбассу
21:44 20 января«Террор и зачистки» – что принесёт Донбассу «единая Украина»
20:47 20 январяНасильники и палачи «Торнадо» требуют от Луценко отпустить их на свободу
18:40 20 январяВзрывать мосты и электростанции: Киев решил сеять панику в Донбассе
18:31 20 январяНовое ЧП на границе ЛНР и Украины
18:22 20 январяУкраинский солдат спьяну угодил в плен ДНР и выложил все тайны
17:30 20 января«Представляю рожу консула»: Ополченец устроил зашквар в посольстве Украины
0:03 20 январяКерченской провокацией Украина отвлекла внимание от Донбасса – киевский эксперт
23:22 19 январяВ Италии жительницу ДНР выдвинут на Нобелевскую премию мира
23:13 19 январяВСУ получили приказ глушить беспилотники ОБСЕ в Донбассе
22:12 19 январяОстапа понесло: В СБУ думают, что делать с населением Кубани и Ставрополья
21:59 19 январяБоевики ИГИЛ обучают методам террористической войны своих коллег из ВСУ
13:33 19 январяГреческий посол не оправдал русофобские надежды украинских журналистов
22:29 18 январяБандеровское оккупай-министерство огласило годовой отчёт
22:10 18 январяКиев в ярости: ДНР работает на опережение, сорвана крупная операция
21:55 18 январяРуководство ЛДНР заявило о необходимости воссоединения с Россией, а не Украиной
21:44 18 январяИнструкторы НАТО не читают мантр о Минских соглашениях – они готовят ВСУ к войне
21:36 18 январяВСУшники во время хищения оружия устроили междоусобную перестрелку
14:49 18 января«Для нормальной жизни нужно работать!» – Кабмин отказались помогать переселенцам из Донбасса
14:37 18 январяЛавров обвинил Украину в срыве ранее достигнутых договоренностей
14:22 18 январяДНР поднимает войска в ответ на провокации Украины
9:33 18 январяГордон: Украине нечем соблазнить Крым и Донбасс
23:46 17 январяКиев саботирует инициативу Красного Креста по доставке пенсий жителям ЛДНР
21:10 17 январяПорошенко выпросил американскую базу в Германии для подготовки «мяса» на фронт
20:39 17 январяБасурин рассказал о давлении Киева на защитников ДНР
19:33 17 январяСтариков объяснил, почему не последовала ответка на убийство Захарченко
16:58 17 январяВСУ открыли огонь по гражданским автомобилям
16:26 17 январяУкраинский пропагандист заявил об уничтожении машины с военными ДНР
11:19 17 январяБеспилотники от «друга Эрдогана» помогут возобновить обстрелы ЛДНР
21:39 16 январяПосол Украины в Израиле обманул Порошенко о Януковиче
19:17 16 январяКиев готовит диверсионные группы из уроженцев Донбасса для совершения терактов
19:05 16 январяВ Госдуме требуют признать независимость ДНР и ЛНР
18:59 16 январяВСУ обстреляли территорию ЛНР из жилого дома в присутствии ОБСЕ
18:50 16 января«Рамблер» схлопотал иск от министра связи ДНР
15:14 16 январяМосква отвергала предлагаемую США капитуляцию Донбасса
20:40 15 январяНовые потери ВСУ: на Донбассе погиб “Саид” из “Черных Запорожцев”
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
17:36 15 январяВ ВСУ командир выстрелил в требовавшего ротации подчинённого
16:22 15 январяВСУ готовят провокацию на время визита в Донбасс председателя ОБСЕ
15:43 15 январяНелетная погода: Климкин с дипломатами из ЕС не смогли добраться до Мариуполя
13:15 15 январяМы не дадим России победить в Донбассе – американский дипломат
12:12 15 январяПроблему Донбасса хотят решить в «аландском формате»
9:14 15 январяУкраинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении
2:56 15 января«Часть элиты сдаст и Донбасс, и Курилы, и Крым с Калининградом»
22:34 14 январяКак два пальца об асфальт: Эксперт доказал, что полчища русских солдат в Донбассе – украинский фейк
20:35 14 январяВ ДНР назвали количество погибших в 2018 году
19:43 14 январяЕвропейские министры летят с Климкиным в Мариуполь
19:30 14 январяКак сбежать с войны: отказавшуюся воевать роту ВСУ отправят домой
18:28 14 январяЛукашенко сказал куму Путина, что война на Донбассе – это “недоразумение”
12:34 22 январяМеджлисовцы отметят гибель крымчан концертом в Киеве
12:16 22 января«Чётко понятно»: Порошенко обещает Украине еще пять лет войны
12:07 22 январяВ Госдуме раздолбали министра энергетики: Никаких переговоров с бандеровцами!
11:56 22 январяОт Госдумы требуют ввести уголовное наказание за торговлю с Украиной
11:51 22 январяУкраинские танки утюжат Донбасс, а в Киеве фальшивят о «соборности»
11:37 22 январяРоссия не успевает достроить обходные газопроводы: Украина требует новый контракт на 10 лет
11:14 22 январяВизит Порошенко в Израиль обернулся позором
10:58 22 январяЛукашенко предложили дешевую нефть в обмен на воду для Крыма
10:18 22 январяКурт Волкер пал жертвой шатдауна
10:11 22 январяНеграмотные украинцы развернули в Лондоне антироссийский баннер с ошибкой
9:56 22 январяУкраинцы: Владельцами сгоревших танкеров были турки
9:29 22 январяИ нашим, и вашим: Лолита Милявская снова отличилась с Крымом
8:59 22 январяСгоревшие у Керчи танкеры занимались нелегальным бизнесом
8:53 22 январяУкраина. XXI век. Европа. Шок
8:30 22 январяВилкул или Смерть политики
23:54 21 января«Бухнул, догнался косяком и пошел вас убивать» – украинский боевик рассказал, как попал в плен
23:35 21 январяВарфоломей изверг Порошенко из лона церкви
23:13 21 январяУкраинцы начали делать намеки по поводу гибели судов в Черном море
23:01 21 январяУкраинские террористы могут оставить Европу без газа
22:40 21 январяПАСЕ отомстила украинской делегации, доставшей всех своей русофобией
22:24 21 январяВассерман сделал ставки на украинских выборах
22:06 21 январяЛяшко плачет по вымирающей Украине
21:30 21 январяВ России придумали, как наполнить Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной
21:15 21 январяМонтян рассказала о планах Коломойского на второй тур
20:44 21 январяВ Харькове собутыльники съели бывшего милиционера
20:19 21 январяЛяшко пообещал не повторять с Путиным то, что довелось делать с Борей
19:29 21 январяПАСЕ не обнаружила «российскую агрессию»
19:11 21 январяВМС Украины могут прикрыться американским эсминцем для провокации
18:25 21 январяВ Киеве не ждут ничего хорошего от газовых переговоров в Брюсселе
18:09 21 январяПорошенко демотивирует электорат своих оппонентов
17:25 21 январяПеребежчик из УПЦ приплел к томосу Ярослава Мудрого
17:02 21 январяУкраинские «воины света» занялись рэкетом мелкого бизнеса
16:55 21 январяМинкульт РФ не прочь наградить гаденыша-русофоба орденом дружбы
16:32 21 январяУкраинское командование перебрасывает в Донбасс новые танки
16:21 21 январяКандидат Ахметова попался на постановочном возложении
16:03 21 январяВ Одессе прогремел взрыв
15:52 21 январяНа границе ДНР активизировались украинские ДРГ
15:38 21 январяМВФ подтвердил, что Украина обречена нищенствовать и побираться – Ляшко
14:57 21 январяБеглый российский либерал рассказал, как Меркель «кинула» Украину
14:39 21 январяЮщенко выпустили на ТВ, и тут его понесло
14:36 21 январяСекте Ляшко рассказали, как его чудом не придушило пуповиной
14:24 21 январяОпубликовано видео еще одного достижения евро-шумеров
14:16 21 январяУкраинцы «выбрали Европу», а теперь жалуются
14:00 21 январяБандеровцы грозят бороться с Россией по опыту «Моссада»
13:54 21 январяУкраина вошла в состояние финансового коллапса
13:47 21 январяФото из Одессы: Это начало конца. А будет еще хуже
13:18 21 январяХоккей доведёт Порошенко до инфаркта
13:01 21 январяВ Киеве ломают голову, как сохранить ГТС после запуска «Северного потока-2»
12:28 21 январяНе прошло и пяти лет: Human Rights Watch раздолбали Украину по полной программе
12:07 21 январяБоевик нацбата Семена Семенченко отдал коньки
11:59 21 январяЕще один член «Оппоблока» выдвинулся в президенты под лозунгом украинских нацистов
11:34 21 январяВо Львове малолетние последователи Бандеры попали под уголовку
11:28 21 январяЧья бы корова мычала: В Москве прокомментировали украинскую дурь
11:19 21 январяВ Киеве разочарованы визитом шефа немецкой дипломатии
10:58 21 январяУкраина отвергла свой единственный путь спасения
12:23 22 январяНовое оружие США угрожает России: Аляску превращают в плацдарм
12:07 22 январяВ Госдуме раздолбали министра энергетики: Никаких переговоров с бандеровцами!
11:56 22 январяОт Госдумы требуют ввести уголовное наказание за торговлю с Украиной
11:37 22 январяРоссия не успевает достроить обходные газопроводы: Украина требует новый контракт на 10 лет
10:58 22 январяЛукашенко предложили дешевую нефть в обмен на воду для Крыма
10:11 22 январяНеграмотные украинцы развернули в Лондоне антироссийский баннер с ошибкой
9:56 22 январяУкраинцы: Владельцами сгоревших танкеров были турки
9:29 22 январяИ нашим, и вашим: Лолита Милявская снова отличилась с Крымом
8:59 22 январяСгоревшие у Керчи танкеры занимались нелегальным бизнесом
23:13 21 январяУкраинцы начали делать намеки по поводу гибели судов в Черном море
23:01 21 январяУкраинские террористы могут оставить Европу без газа
21:52 21 январяВ школах Севастополя изучают крымско-татарский язык и не против ввести украинский
21:30 21 январяВ России придумали, как наполнить Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной
21:27 21 январяВ «Справедливой России» не хотят наказывать за карты РФ без Крыма
20:02 21 января«Там творится что-то жуткое» – в Керченском проливе запылали иностранные корабли
19:29 21 январяПАСЕ не обнаружила «российскую агрессию»
18:43 21 январяДело Бойко: Кому-то хочется надеть на головы россиян кастрюли
18:25 21 январяВ Киеве не ждут ничего хорошего от газовых переговоров в Брюсселе
17:35 21 январяКрым оказался в логистическом мешке
17:09 21 январяНаци в ярости: В Латвии начали продавать атласы с российским Крымом
16:55 21 январяМинкульт РФ не прочь наградить гаденыша-русофоба орденом дружбы
16:25 21 январяБрюссель ввел новые антироссийские санкции
15:22 21 январяГубернатор Севастополя может смениться в ближайшие месяцы – политолог
14:39 21 январяЮщенко выпустили на ТВ, и тут его понесло
12:47 21 январяПочему фирмы избегают наказания за отсутствие Крыма на этикетках
11:48 21 январяСША пригодится в Арктике обкатанный на Украине опыт борьбы с РФ чужими руками
10:29 21 январяПервые за долгое время переговоры по газу и Украине состоятся сегодня
10:14 21 январяВ Москве открыто заявили о поддержке Порошенко
9:54 21 январяРоссия сама закроет лазейку жителям Крыма для въезда на Украину
9:41 21 январяРоссия успешно испытала космическую ракету, нарушив планы США
8:54 21 январяКак Россия вытеснит США из Черного моря
8:23 21 января«Крым – хорошее контрнаступление, но потерян Киев», – митинг в Москве
22:15 20 январяРоссийский десант с Януковичем на вертолётах: СБУ-шник о ночных кошмарах майданщиков
21:22 20 январяВ Киеве угрожают ударить по России первыми
21:05 20 январяУкраинское ТВ: Санкции Запада против России оказались «разводом»!
17:30 20 января«Представляю рожу консула»: Ополченец устроил зашквар в посольстве Украины
2:39 20 январяНовый корабль США в Черном море встретили репетицией удара «Калибром»
0:17 20 январяВМСУ-шников продолжают подставлять даже в тюрьме
23:30 19 января«Правый сектор» выступил в поддержку Лукашенко
23:27 19 январяМы принесли наших моряков в жертву не напрасно – депутат БПП
22:58 19 январяКарасев признал, что украинский язык никому не нужен
22:12 19 январяОстапа понесло: В СБУ думают, что делать с населением Кубани и Ставрополья
21:31 19 января«Мы получили хороший урок» – в Киеве плачутся у разбитой ГТС
15:27 19 январяЖизнь продолжает наказывать майданщиков рублём
14:53 19 январяУкраинское ТВ: Надо поджечь Россию изнутри
14:45 19 январяУ Путина есть «папочки» и на Тимошенко, и на Порошенко, – уверяют в Киеве
14:28 19 январяПобирающийся Бабченко на украинском ТВ обещает голодные бунты в России
13:53 19 январяСоветник Порошенко льет бальзам на души великороссов
13:33 19 январяГреческий посол не оправдал русофобские надежды украинских журналистов
13:03 19 январяАхметов вёл тайные переговоры с Россией
12:54 19 январяЗрада придёт, откуда не ждали
0:45 19 январяМедведев требует имя чиновника, подарившего победу СБУ
22:29 18 январяБандеровское оккупай-министерство огласило годовой отчёт
21:55 18 январяРуководство ЛДНР заявило о необходимости воссоединения с Россией, а не Украиной
20:36 18 январяБез колебаний пропью «Гюрзу», но флот не опозорю
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.