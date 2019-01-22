Украинские танки утюжат Донбасс, а в Киеве фальшивят о «соборности»

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В центре Киева на мосту Патона прошло шествие в честь т.н. «Дня злуки» – очередной годовщины провозглашения в 1919 году акта единения двух государств-однодневок – Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).

«Для меня это очень большой праздник, это единство сердец, единство мыслей и общность нашего народа. И мне бы хотелось, чтобы это ощущал каждый украинец, потому что это сила», – заявила пришедшая на мероприятие киевлянка.

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