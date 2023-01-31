Украинские танкисты пытаются копировать российскую тактику

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Пехота ВСУ, действующая сейчас малыми группами, достаточно хорошо организована.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Аргументам и фактам» рассказал командир российского танкового взвода с позывным «Суетолог».

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У него поинтересовались, чувствуется ли западный инструктаж в тактике ВСУ.

«У пехоты — да, чувствуется, они работают малыми группами и очень хорошо организованы. До десяти человек пытаются провести разведку боем, чтобы развить дальнейшее наступление. Прощупывают, выясняют, где у нас какая брешь. А танкисты пытаются перенять у нас навыки, как наносить огневое поражение, как быстро попадать, учатся стрельбе танка с закрытых огневых позиций. Это очень классный прием. Танк стоит за семь километров, это бронированная цель, и ему свойственно попадать прямо в окоп противнику», – сказал командир.

Он рассказал, что в его подразделении есть пять экипажей мобилизованных.

«Я их полностью обучил. Сначала прошли теорию, потом — практику, в дальнейшем у нас началась стрельба на полигоне. Изучали все военные дисциплины, тактику, топографию, связь; они знают, что такое техническая подготовка, контрольный осмотр и так далее. Командиры взводов мне помогали и старые контрактники. Вскоре мобилизованные со штатными экипажами пошли со мной в бой и показали себя бесстрашными», – вспоминает танкист.