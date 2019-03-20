Украинские телеканалы перевыполнили квоты вещания на мове

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинского языка на украинском телевидении становится все больше, а новости уже полностью выходят только на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга языковых квот, проведенного Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания в октябре 2018 – феврале 2019 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объем украинского вещания в эфире общенациональных, спутниковых, региональных и местных телеканалов почти сравнялся со сем эфиром – около 100%. Если говорить о передаче новостей, то на общенациональных, спутниковых все новости выходили 100% на украинском», – заявил на презентации результатов мониторинга председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Семь общенациональных телеканалов, «UA: Первый», «Эспрессо», «Рада», «М», а также детский канал «Пиксель», «Мега» и «Эскулап» полностью выходят на украинском. Самая маленькая доля украинского языка – 77% – у телеканалов «ICTV», «Украина», «НТН», но они все равно перевыполняют норму (75%).

Что касается спутниковых телеканалов, то на девяти из них доля украинского языка составляет 100%. Это «Футбол 1», «Футбол 2», «Караван-TV», «Натали», «Music Box Ua», «BOLT», «NewsOne», «4 канал», «OLVIA SAT». Наименьший показатель среди спутниковых телеканалов, которые попали в первый этап мониторинга был зафиксирован в эфире телеканала «Возрождение» – 34%.

На пяти телеканалах («Громадское», «24», «NewsОne», «4 канал», «ОБОП-TV») новости выходят исключительно на украинском. На телеканале «112 Украина» доля украинского языка в новостях составляет 96%.