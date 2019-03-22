Украинские телеканалы стремительно теряют уровень доверия общества

22.03.2019, Киев, Игорь Петров

За год популярность всех украинских телеканалов и доверие к ним существенно сократились.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сравнению с февралем 2018 снизилась популярность почти всех топ-каналов с 61% до 50% снизилось число тех, кто говорит, что смотрит «1 + 1», с 48% до 34% – «Интера», с 39% до 32,5% – ICTV, с 36% до 31% – СТБ. Единственным телеканалом, чья популярность не упала, остается «Украина».

При этом, по данным опроса, топ-телеканалами Украины остаются «1 + 1» (50% назвали его в числе топ-5 телеканалов, которые они смотрят чаще всего), «Украина» (43%), «Интер» (34%), ICTV (32,5%), СТБ (31%). Канал “112 Украина» назвали 16% респондентов, Новый канал – 15%. Остальные смотрят в пределах 6% зрителей (в т.ч. NewsOne назвали 6%).

Доля людей, которые доверяют каналу, ниже, чем доля тех, кто вообще смотрит телеканал. Самый высокий показатель имеет «1 + 1», которому доверяют 24% жителей Украины. Впрочем, год назад ему доверяли 35%. В меньшей степени, но также тенденции к снижению показателей у «Интера» и ICTV.

Телеканалы также теряют значение важнейшего источника информации.

«За последний год на 12% снизилось число тех, кто называет центральное украинское телевидение (в числе источников, из которых чаще всего получают информацию). Еще год назад 86: респондентов утверждали, что они получают информацию прежде всего из телеканалов, теперь таких 74%. То есть имеется тенденция к уменьшению пользованием телевидением», – сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился с 9 по 20 февраля 2019 года методом личных интервью в домохозяйствах проживания респондентов. Всего в рамках исследования было проведено 2042 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины.