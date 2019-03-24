Украинские телеканалы засунули язык в дупу: Без команды – ни шагу

24.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Контролируемые антироссийскими олигархами украинские телеканалы подвергаются жесткой цензуре – в эфире царит запрет на любую позитивную информацию о канонической УПЦ Московского Патриархата. Примером является случай, когда священники УПЦ МП помогли освободить украинских пленных из ЛДНР, однако ни один приглашенный украинский телеканал не взял у них интервью.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» рассказал руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К блаженнейшему митрополиту Онуфрию в прошлом году на Рождество приехали все освобожденные из Луганска и Донецка, и меня поразила одна деталь. Они все собрались наверху, потом шли к блаженнейшему – мамы, а вместе с ними родители тех, кто еще сидит.

Вот они все пришли, кто-то задерживался, но их было очень много. Там были священники, один священник, который по всем тюрьмам в Луганске и Донецке письма от матерей носит, вот он стоит, потом архиерей, который этим всем занимается, был тот же Иона – духовник президента Порошенко.

Я смотрю – камер 15-20 стоит, журналисты, хватай за руку, отведи в сторону, спроси, любую маму возьми, у которой сын сидит или не сидит. Что ты думаешь, никто не подошел! Я страшно смутился.

Блаженнейший зашел, все пошли к нему, он каждому освобожденному подарил подарок на Рождество, переговорил. Они это все засняли, три минуты, вышли опять. Я думал, сейчас начнут спрашивать, опять нет. Я говорю: «Ребята, что вообще происходит?». Они: «А команды не было»…

Какую одну маму взяли, которая и там, и там выступала. То есть спектакль какой-то. Я поразился этому. Все-таки журналистика – это новости. Вот человек, вот священник, который вчера приехал с теми ребятами, который виделся с ребятами, которые там сидят. Вообще никому это не интересно. И я понял, что оказался в какой-то другой журналистике», – подытожил Анисимов.