Украинские теракты будут ещё лет 10 – историк

19.09.2022  23:13 (Мск), Севастополь
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Даже после разгрома бандеровской Украины угроза терактов будет сохраняться на протяжении около десяти лет.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил заведующий кафедрой истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже после разгрома бандеровской Украины угроза терактов будет сохраняться на протяжении около десяти лет....

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«Украина как террористическое государство этих террористических методов не оставит до тех пор, пока она будет. И даже после того, как ее не будет, еще лет десять придется бороться с террористическими проявлениями.

ИГИЛ, запрещенная в РФ, уже практически разгромлена, но все равно террористические акты, время от времени, совершает.

Может быть, даже не такая структура, как тероборона, но надо вспомнить наши давно известные при Советском Союзе, отработанные меры – те же добровольные народные дружины в сопровождении представителя какой-то спецслужбы. Они могли бы патрулировать территорию.

Они – местные люди, знают не местных, и с них можно будет потребовать: «Пожалуйста, предъявите паспорт, прописку и т.д.», чтобы предотвратить проникновение агентов, которые будут сюда пытаться засылаться и под видом кого угодно заходить, совершать террористические акты, в том числе, с использованием беспилотников, как они это здесь (на территории Крыма – ред.) пытались сделать.

Всем понятно, что сейчас нашим спецслужбам, которые действительно работают день и ночь, многое предотвращают, нужна помощь от населения. Так же, как нашим войскам нужна помощь в виде беспилотников, и это волонтерские движения обеспечивают, такая же помощь нужна и спецслужбам для того, чтобы здесь бороться за нашу безопасность», – заявил эксперт.

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