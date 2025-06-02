Украинские теракты могут привести к гибели целых городов – Царёв
Украинские террористы могут атаковать критически важную инфраструктуру одного из российских городов.
Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Получается, конфигурация войны поменялась. Конечно, имеет некое значение линия соприкосновения, но получается, дестабилизировать можно любые тылы, любые отрасли, любые направления. И это мне напоминает историю с Моссадом, вы помните, спецоперация с мобильниками… Здесь даже ещё более дерзко. Здесь и искусственный интеллект, и завоз, хранение, и, собственно, удар. Что скажете?», – спросил ведущий.
«Всё правильно, да. У нас большая страна. Мы живём в зоне, где много не надо – взорвать какой-нибудь газопровод, который питает какой-нибудь северный город. Всё замёрзнет, город замёрзнет, это будет вселенская катастрофа. Сотни тысяч людей могут быть на грани жизни и смерти в холодных замерзающих домах.
Это всего лишь маленькая какая-то бомбочка, совсем небольшая. Мы живём в такой зоне, это не тропики, не Африка. И пространства у нас гигантские. Невозможно контролировать каждый метр трубы, газопровода, все трансформаторы, путепроводы, мосты и так далее», – отметил Царев.
«Нам только так точечно показали, что может быть, если с нами будут работать вот так – по-серьезному. И надо думать, что делать в таких случаях. Знаете, и ответы непростые. Я совершенно не завидую руководству Российской Федерации, которому сейчас приходится это решать», – добавил он.
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