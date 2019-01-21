Украинские террористы могут оставить Европу без газа

21.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина должна разрешить свои внутренние проблемы, а также коренным образом поменять свое отношение к «Газпрому», чтобы получить возможности для стабильного транзита российского газа в Европу,.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом эксперт ответил на претензии украинского политолога Вадима Трюхана, по мнению которого, Россия должна продолжать транзит газа через Украину.

«У нас есть два варианта – договорится и соответственно продолжать вместе зарабатывать деньги. Россия на продаже газа в Европу, а Украина – на транзите. Второй вариант – это не договорится и получить третий энергетический кризис, как это было в 2009 и 2006 году. По поводу того, почему процесс в трехстороннем формате. Есть три стороны: поставщик, кто обеспечивает транзит и покупатель. Всё логично, навязывания никакого нет», – заявил Трюхан.

Однако Коротченко отметил, что Россия сама вправе решать, каким образом ей поставлять газ в Европу, и в интересах Украины восстановить партнерские отношения с российским «Газпромом».

«Право «Газпрома» выбрать, через какую трубу поставлять газ и как наиболее минимально, с точки зрения затрат, это делать. Почему мы должны закачивать газ в украинскую трубу, если нам выгоднее «Северные» и «Турецкие» потоки?

Энергетическая безопасность Европы не может быть зависима от непредсказуемой украинской власти. Мы видим, что это государство сегодня скатывается в хаос. Легально действуют полутеррористические организации, такие как формирования крымско-татарского меджлиса, которые на Украине взрывают линии электропередач и их за это не сажают. А если завтра они захотят перевести свое внимание на энергоканалы, по которым Европа получает российский газ?

Для начала, отзовите все иски, которые вы подали в «Газпром», измените политику и задавите террористов, которые ставят под угрозу поставки газа, смените тональность с хамской на уважительную в отношении «Газпрома» и прекратите заниматься засылкой диверсионных групп на территорию РФ», – ответил Коротченко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, замминистра по вопросам “временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак признался, что Украина рассматривала возможность подрыва ГТС, чтобы прервать поставки российского газа в ЕС.