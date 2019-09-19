Украинские террористы попытались подорвать российский гуманитарный конвой

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В столице ЛНР произошел подрыв опор проходящего над железнодорожной веткой автомобильного путепровода, включенного в маршрут гуманитарного конвоя МЧС Российской Федерации.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава МВД ЛНР Игорь Корнет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная – путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции. Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», – рассказал Корнепт.

«Белые КамАЗы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки. После происшествия был перенаправлен грузопоток, и удачно наши белые КамАЗы достигли складов разгрузки», – добавил министр.

Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов заявил о создании оперативного штаба по расследованию подрыва с участием руководителей силовых и специализированных ведомств, а также поручил усилить охрану стратегически важных объектов республики.

По факту инцидента следственно-оперативные мероприятия совместно проводят МГБ и МВД ЛНР.