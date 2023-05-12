Украинские террористы попытались взорвать российского замминистра

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Сегодня утром в российском Мелитополе (Запорожская область) прогремел взрыв. Как выяснилось, это было очередной покушение на представителя российской власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

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«Утренний взрыв в Мелитополе оказался покушением на сотрудника одного из министерств Запорожской области. Следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. По данным следствия, 12 мая 2023 года в мусорной урне расположенной у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство. Устройство привели в действие, когда чиновник выходил из подъезда. В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Следователи устанавливают причастных к совершению данного преступления», – сообщил Рогов в своем тг-канале.