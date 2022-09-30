Украинские террористы убили высокопоставленного российского чиновника

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Новости Украины

Украинские боевики убили первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева.

Об этом в своем блоге сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькечич и подтверждают и местные ресурсы.

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Катериничев погиб в результате удара ВСУ по центру Херсона, который произошел ночью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Малькевич считает, что убийство чиновника является терактом, подобным тому, как украинские войска несколько дней назад убили бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев… Били конкретно по комнате, где он был и жил. Абсолютное повторение теракта украинских властей против Алексея Журавко», – написал Малькевич.

Катериничев был назначен на должность первого замглавы ВГА в конце августа. До этого он 25 лет работал в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, также был первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Катериничев за время службы был трижды награжден орденами Мужества, являлся боевым офицером.