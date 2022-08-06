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Новости Украины

Замглавы Новой Каховки Виталий Гура погиб в результате покушения – он был расстрелян из пистолета. Представитель новой пророссийской власти скончался во время транспортировки в одну из больниц Крыма.

«Коллаборанты, вас всех ждет такая участь, даже не сомневайтесь!» – пишет агентство УНИАН олигарха Игоря Коломойского.

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Обозреватель Борис Рожин полагает, что вслед за «Азовом» террористической организацией в России должны быть признаны и силовые органы Украины.

«Вполне ожидаемые акты терроризма со стороны шайки Зеленского. Напоминаю, что ГУР МОУ и СБУ до сих пор не признаны террористическими организациями, хотя в их действиях ноль отличий от деятельности ИГИЛ», – считает Рожин.

С ним согласен крымский общественник Александр Талипов.

«Украина страна-террорист, надо прекращать закрывать на это глаза. Удары по электростанциям и жд путями, ДРГ ликвидирующие нацистов на их же территории, это надо было делать ещё вчера», – комментирует он.

Военкор Александр Сладков уверен, что в борьбе с бандподпольем на Херсонщине нужно обратиться к опыту уничтожения боевиков УПА.

«Я помню фильмы про бандеровцев, которые стреляли в представителей советской власти на Украине. Теперь то же самое. Вывод прост: вспомнить, как воевали с бандеровцами тогда. Все просто: террорист под суд, родственники – ущемление в правах, имущество – конфиксация, или уничтожение. Да, статья должна быть – тяжелее не придумаешь. А людям, рисковавшим собой и погибшим за правду, таким, как Виталий Гура, – светлая память и социальная поддержка Российского государства», – рассуждает Сладков.

Фото погибшего от 2021 года – до прихода российской армии Гура был мелким украинским чиновником и позировал под желто-синим флагом