Украинские террористы убили замглавы Новой Каховки
Замглавы Новой Каховки Виталий Гура погиб в результате покушения – он был расстрелян из пистолета. Представитель новой пророссийской власти скончался во время транспортировки в одну из больниц Крыма.
«Коллаборанты, вас всех ждет такая участь, даже не сомневайтесь!» – пишет агентство УНИАН олигарха Игоря Коломойского.
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Обозреватель Борис Рожин полагает, что вслед за «Азовом» террористической организацией в России должны быть признаны и силовые органы Украины.
«Вполне ожидаемые акты терроризма со стороны шайки Зеленского. Напоминаю, что ГУР МОУ и СБУ до сих пор не признаны террористическими организациями, хотя в их действиях ноль отличий от деятельности ИГИЛ», – считает Рожин.
С ним согласен крымский общественник Александр Талипов.
«Украина страна-террорист, надо прекращать закрывать на это глаза. Удары по электростанциям и жд путями, ДРГ ликвидирующие нацистов на их же территории, это надо было делать ещё вчера», – комментирует он.
Военкор Александр Сладков уверен, что в борьбе с бандподпольем на Херсонщине нужно обратиться к опыту уничтожения боевиков УПА.
«Я помню фильмы про бандеровцев, которые стреляли в представителей советской власти на Украине. Теперь то же самое.
Вывод прост: вспомнить, как воевали с бандеровцами тогда. Все просто: террорист под суд, родственники – ущемление в правах, имущество – конфиксация, или уничтожение.
Да, статья должна быть – тяжелее не придумаешь.
А людям, рисковавшим собой и погибшим за правду, таким, как Виталий Гура, – светлая память и социальная поддержка Российского государства», – рассуждает Сладков.
Фото погибшего от 2021 года – до прихода российской армии Гура был мелким украинским чиновником и позировал под желто-синим флагом
Спасибо!
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