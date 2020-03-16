Украинские толстосумы оставят соотечественников без аппаратов ИВЛ посреди эпидемии

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские больницы на фоне эпидемии коронавируса и плачевного состояния медицины продолжат чувствовать острую нехватку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые раскупят себе в гаражи Ахметовы, Коломойские и дельцы рангом пониже.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии процитировали сообщение киевского предпринимателя, собственника сети по продаже медоборудования «Медтехника» Алексея Давиденко.

«Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких – ред.) без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад – пусть тут постоит. То есть, зная уже, что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ, ставят их просто в гараже на случай, если они или кто-то из их близких заболеет.

Хочу спросить. Ребята, а как вы себе это представляете?! Ну вот не дай Бог вы или кто-то из ваших близких заболел коронавирусом. И что? Вы и правда думаете, что вы приедете в реанимацию инфекционного отделения, которое будет забито больными, со своим аппаратом вентиляции лёгких? Как на вас будут смотреть люди? Как на вас будет смотреть администрация?

Как на вас будут смотреть врачи реаниматологи и инфекционисты, которые в острой нехватке ИВЛ по стране и сутками спасая жизни простых людей будут знать, что у вас все это время такой нужный ИВЛ просто тупо стоял в гараже вместо того, чтобы спасать жизни украинцев.

В конце концов, ИВЛ это ведь не электробритва. Его ещё надо установить, подключить, инсталлировать, настроить. Можно ведь и не успеть», – написал Давиденко у себя в Facebook.

«Мне сейчас очень хотелось бы сказать, что Украина готова к коронавирусу, но это будет неправда, – прокомментировал бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов. – Я сейчас говорю о людях, которые там, людях, которые сейчас в зоне риска, и конечно же кто-то заболеет».

«Украина сейчас не готова к такой эпидемии, которая сейчас, даже если будет, как в Италии, не дай Бог, то я знаю реальную картину Минздрава – это и результат медицинской реформы, которую проводила Супрун, когда сокращались койко-места в больницах, когда в районах, в сельских пунктах закрывались медпункты. То есть, сейчас, по сути, части людей технически будет некуда обращаться. Поэтому здесь не паника, здесь осведомлён, значит предупреждён», – добавил Белов.

«Но хотя бы можно на уровне власти запретить частным лицам… запретить покупать аппараты ИВЛ? Это вопиющее безобразие», – возмутился журналист и телеведущий Евгений Попов.

«Это неправильно. У богатых свои причуды. К сожалению, ограничения такого нету. Пришли, купили, поставили в гараже», – признал украинский гость.

«Это надо сделать! Потому что когда они понадобятся больницам, их просто не будет. Он будет стоять у Ахметова в гараже или у Коломойского, или у какого-нибудь Пинчука. Хотя, эти люди будут лечиться за границей, мы это понимаем», – отметил телеведущий.

«На уровне власти можно поступить, так как Киев, так как поступило Запорожье – закрыть города. Вот, мой родной Николаев, в котором в инфекционном отделении 150 мест и два аппарата вентиляции лёгких всего лишь, может, за эти четыре дня картина изменилась, но Николаев не закрыт, Николаев провёл хорошо выходные, все гуляли, все веселились, а риск рядом. Поэтому здесь не паника, здесь правильная постановка вопроса», – заключил Белов.